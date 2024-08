Aus für "Der Bergdoktor"? Hans Sigl spricht jetzt Klartext

Hans Sigl (55) ist seit über 15 Jahren ein fester Teil der Serie Der Bergdoktor. In fast jedem Interview wird der Schauspieler auf seine Rolle angesprochen – so wie auch in einem Gespräch mit Kronen Zeitung. Dort äußert er sich endlich zu den anhaltenden Gerüchten, ob er dem Format den Rücken zu kehren wird. "Das nächste Jahr ist noch fixiert und dann muss man schauen, wie es weitergeht", erklärt Hans. Doch bei einer Sache ist der Österreicher sich sicher: "Es gab ein Leben vor dem Bergdoktor, es gibt ein Leben mit dem Bergdoktor und es wird eines irgendwann nach dem Bergdoktor geben."

Der 55-Jährige bleibt seiner Serie treu – trotz der manchmal sehr stressigen Dreharbeiten. Erst kürzlich verriet er gegenüber Bunte, wie hart sein Berufsalltag sein kann. "Wir haben immer Stress. Wir drehen 90 Minuten in 16 Drehtagen. Wir haben ein hohes Pensum, müssen schnell drehen und schnell arbeiten", offenbart der Moderator. Doch das Drehbuch scheint ihn so sehr zu fesseln, dass er damit noch nicht aufhören möchte: "Solange ich mich der Geschichte verbunden fühle, mache ich weiter."

Dass es am Set stressig ist und nicht immer alles nach Plan läuft, zeigt ein tragischer Vorfall aus den vergangenen Monaten. Auf dem TV-Gasthof "Wilder Kaiser" in Going bei Kitzbühel wollten die Dorfbewohner den Stamm eines Maibaums an der Dorfkirche verankern – doch das ging schief, wie Bild berichtete. Der Baum kippte um und traf einen siebenjährigen Jungen, der glücklicherweise nur leicht verletzt wurde und sich schnell wieder erholte.

Getty Images Hans Sigl, Schauspieler

ZDF / Erika Hauri Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner und Hans Sigl, "Der Bergdoktor"-Darsteller

