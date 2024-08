Das bringt Tom Kaulitz bei Bill und Heidi auf die Palme

In wenigen Tagen feiern Tom Kaulitz (34) und Heidi Klum (51) ihren fünften Hochzeitstag. Auch wenn der Musiker und das Model noch immer total verliebt ineinander sind, heißt das nicht, dass sie nicht auch Dinge tun, die den anderen total auf die Palme bringen. Was genau das Fass zum Überlaufen bringt, besprechen Tom und sein Bruder Bill (34) in einer aktuellen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood". Darin reden die Zwillinge über das Thema, dass viele laute Musik in der Öffentlichkeit abspielen und andere damit nerven. "Bill zum Beispiel. Du bist die Spitze des Eisbergs. Du sitzt im Auto und machst auf volle Lautstärke – immer wieder. Das macht mich richtig aggressiv. Auch im Flugzeug machst du das", ärgert sich Tom über seinen Bruder.

Doch der Tokio Hotel-Frontmann scheint nicht der Einzige zu sein, der dieses Verhalten an den Tag legt. "Und wer macht es noch?", kontert Bill provokant und lockt ein schlichtes "Meine Frau" aus seinem Bruder heraus. Der Sänger scheint sich von Tom ertappt zu fühlen und kritisiert: "Ich finde es frech, wenn du mich maßregelst." Heidis Mann empfindet es jedoch als "reine Provokation", wenn jemand in voller Lautstärke Musik abspielt.

Dass man nicht alles ernst nehmen darf, was die Zwillinge von sich geben, wurde in ihrer Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" deutlich. Dort geben die Musiker ziemlich private Einblicke in ihr Leben und zeigen sich von ihrer lustigen Seite. Doch dieser Humor schien nicht bei jedem Fan gut anzukommen. Während die Serie in Deutschland und Österreich jeweils den ersten Platz erreichen konnte, schienen die internationalen Fans eher weniger einzuschalten. Quotenmeter berichtete, dass die Realityshow in der ersten Woche eine Million Views bei einer Sehdauer von 5,9 Millionen Streamingstunden verzeichnen konnte. Damit landete "Kaulitz & Kaulitz" auf dem zehnten Platz der weltweiten nicht-englischsprachigen TV-Charts.

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit Bill und Tom Kaulitz

Getty Images Bill Kaulitz und Tom Kaulitz, Tokio-Hotel-Stars

