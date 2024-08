Fabio Knez meldet sich bei Dschungelcamp-Kumpel Heinz Hoenig

Seit knapp vier Monaten kämpft Heinz Hoenig (72) im Krankenhaus mit starken gesundheitlichen Problemen. Neben seiner Frau Annika Kärsten-Hoenig (39) bangen auch Fans und Freunde um den Gesundheitszustand des Schauspielers. Einer davon: sein Dschungelcamp-Kumpel Fabio Knez. Der Mitcamper schickte eine Videobotschaft voller herzerwärmender Genesungswünsche für den Erkrankten an RTL. "Lieber Heinz, auch von mir alles Gute an dich", wünscht ihm der Realitystar.

Der 31-Jährige und der "Das Boot"-Darsteller hatten in ihrer gemeinsamen Zeit im australischen Dschungel eine echte Männerfreundschaft aufgebaut. Das spiegelt sich auch in den aufmunternden Worten wider, die die Make Love, Fake Love-Bekanntheit an Heinz richtet. "Du bist ein Stehaufmännchen, ein richtiger Kämpfer! Das warst du schon im Dschungel. Das hast du bewiesen und das wirst du auch diesmal beweisen", motiviert Fabio den 72-Jährigen und fügt hinzu: "Let's go Champ, damit es wieder richtig nach oben geht!"

Heinz' Zustand ist derzeit ein ständiges Auf und Ab. Anfang Mai war der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer auf die Intensivstation eines Berliner Krankenhauses gekommen. Die TV-Bekanntheit musste zuerst an der Speiseröhre und einige Wochen später auch am Herzen operiert werden. Die lebensnotwendigen Eingriffe hat er inzwischen überstanden – trotzdem ist er noch nicht über den Berg. Nachdem er vor wenigen Tagen sogar wiederbelebt werden musste, meldete sich der vierfache Papa inzwischen zum ersten Mal persönlich bei seinen Fans. In der Video-Nachricht, die RTL vorliegt, bleibt er optimistisch: "Ich bin zwar noch im Krankenhaus, es wird alles repariert [...]. Es wird alles gut."

RTL Heinz Hoenig und Fabio Knez halten Händchen im Dschungel

Getty Images Heinz Hoenig, Schauspieler

