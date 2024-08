"Kleine Liviya": Jasi_xx3 teilt süßes Babyfoto ihrer Tochter

Jasi_xx3 (21) ist voll und ganz im Babyfieber. Die Influencerin begrüßte vor wenigen Wochen ihre dritte Tochter auf der Welt. Wie überglücklich sie über die Geburt ihres Sonnenscheins ist, teilt sie seither regelmäßig mit ihren Fans auf Instagram. Diese überrascht die Dreifachmama jetzt mit einem zuckersüßen Schnappschuss ihrer Prinzessin. "Unsere kleine Liviya", betitelt sie das Foto, auf dem ihr Mädchen in einem weißen Teddybär-Strampler zu sehen ist. Das winzige Händchen der Neugeborenen wird währenddessen liebevoll von deren Mama und Papa Mou gehalten.

Den Namen ihrer Tochter enthüllten Jasi und ihr Partner erst kürzlich. Mit einem rührenden Clip richtete ihr Vater einige liebevolle Worte an seinen Nachwuchs. "Ich glaube, Papa hat noch nie so viele Namen gesehen, das kann ich dir versprechen. Was ich dir auch versprechen kann – dass du dich auf diesen Namen sehr freuen wirst, denn wir finden ihn wunderschön", erzählte Mou. Dann lösten die beiden auf: Ihre Kleine trägt den klangvollen Namen Liviya.

Mit ihrem Partner hat Jasi eine weitere Tochter namens Miriya. Ihre Zweitälteste konnte vor wenigen Tagen einen ganz besonderen Meilenstein von der Liste streichen: Sie machte ihre ersten Schritte. Diese freudige Neuigkeit teilte die TikTokerin voller Freude mit ihren Fans auf Social Media. "Ja, Miriya kann mittlerweile laufen. Sie hat vor ungefähr einem Monat ihre ersten Schritte gemacht und jetzt kann sie es mittlerweile echt gut." Neben Miriya und Liviya ist Jasi ebenfalls Mutter der kleinen Eleyna, die aus der Beziehung mit ihrem Ex Sean stammt.

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3s Tochter Liviya im August 2023

Instagram / jasi_xx3 Mou und Jasi mit den beiden Töchtern

