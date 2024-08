"Letzte Realityshow": Beendet Joey Essex seine TV-Karriere?

Joey Essex (34) ist als bekannter Realitystar in die aktuelle Staffel der britischen Version von Love Island gegangen. Dort flog er nach acht Wochen unter dem Vorwurf des Mobbings aus der Villa. Jetzt verrät Joey gegenüber The Sun: "Ich muss ganz ehrlich sagen, dass Love Island wahrscheinlich meine letzte Realityshow überhaupt war." Für ihn sei der Druck der Produzenten wohl zu groß geworden, wie er erklärt: "Um die Serie weiterzuführen und sie am Laufen zu halten, wurde ich in vielen Situationen gebraucht, um die Handlung voranzutreiben."

Nach über 13 Jahren im Geschäft hat Joey das Gefühl, dass die Produzenten sich komplett auf ihn verlassen haben, um ein anständiges Programm zu liefern, wie die Zeitung weiter berichtet. Er habe sich anscheinend extra in gewisse Angelegenheiten der Inselbewohner einmischen und ein zusätzliches Drama verursachen sollen. "Wir sind alle da, um die Liebe zu finden, aber es muss eine Reise geben, es muss ein Drama geben - also musste ich dieser Typ sein", offenbart der Influencer.

Eine gute Sache hatte seine Teilnahme an der Show wohl dennoch! Dort lernte er Jessy Potts kennen – kurz vor dem Finale flog er mit der Blondine raus. Die zwei lernten sich trotzdem besser kennen und verkündeten vor wenigen Tagen, dass sie sich ineinander verliebt haben. "Exklusive Ära", schrieb Joey zu einem gemeinsamen Schnappschuss auf Instagram und machte damit die Beziehung zu Jessy offiziell.

Instagram / joeyessex Joey Essex, Realitystar

Instagram / joeyessex Joey Essex und Jessy Potts im Juli 2024

