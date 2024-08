Acht Kids? Joey Essex und Jessy planen bereits Nachwuchs

Joey Essex (34) ist frisch verliebt und hat große Pläne für die Zukunft mit seiner neuen Freundin Jessy Potts. Nach seiner Rückkehr aus der UK-Version der beliebten Datingshow Love Island ist der ehemalige The Only Way Is Essex-Star jetzt in seiner luxuriösen Junggesellenbude in Essex wieder sesshaft geworden. Joey verrät, dass er und Jessy bereits über die Zukunft ihrer Liebe gesprochen haben. "Wir haben schon über Kinder gesprochen", berichtet der Realitystar in einem Interview mit OK! Magazine und fügt hinzu: "Wir wollen beide eine große Familie. Sie will vier, ich will acht Kinder. Ich bin bereit, ich würde gleich morgen anfangen. Vielleicht sogar heute Nacht!"

Doch obwohl das Paar nun glücklich zusammen ist, war ihr Weg nicht ohne Hindernisse. Joey und Jessy wurden von den anderen Kandidaten als das "am wenigsten kompatible" Paar gewählt und mussten die Show kurz vor dem großen Finale verlassen. Zudem tauchten Gerüchte auf, dass Joey seine Gefühle für Jessy nur vorgetäuscht habe. Der TV-Casanova bestreitet diese Vorwürfe: "Wir waren von Anfang an echt. Wenn man sich nur auf uns konzentriert hätte, anstatt auf das ganze Drama, hätte man gesehen, wie ehrlich unsere Beziehung ist."

Jessy steht ebenfalls fest an Joeys Seite und lässt sich von der Kritik nicht beirren. Sie vertraut ihm vollkommen und zeigt sich überzeugt von seinen guten Absichten, wie sie ebenfalls in dem Interview mit dem Magazin verrät: "Meine Familie mag Joey wirklich. Sie wissen, dass Nachrichtenberichte oft nicht die volle Wahrheit zeigen. Joey hat mit Mädchen, die ihm nachlaufen, schon abgeschlossen, daher vertraue ich ihm absolut."

Instagram / joeyessex Joey Essex 2021

Instagram / joeyessex Joey Essex, TV-Star

