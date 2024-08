100.000 Nachrichten: Joey Essex wird von Stalkerin belästigt

Joey Essex (34) steckt in Schwierigkeiten. Die Geschichte hört sich an wie eine weitere Folge aus der viral gegangenen Stalker-Serie Rentierbaby. Doch für den The Only Way Is Essex-Star ist es leider bitterer Ernst. Denn wie The Sun nun berichtet, leidet der Reality-TV-Darsteller seit einigen Monaten unter einer Stalkerin, die ihm bereits über 100.000 Nachrichten in den sozialen Netzwerken geschickt hat. In diesen drohte Joeys Verehrerin unter anderem, seine Freundin Jessy Potts zu erschießen. Auch beleidigte sie die Love Island-Teilnehmerin aufs Übelste.

Die Drohungen und Beleidigungen wurden von Zeit zu Zeit immer schlimmer, wie ein Insider gegenüber dem US-amerikanischen Magazin berichtet: "Als Joey in der 'Love Island'-Villa war, bemerkte sein Team einen echten Anstieg der Nachrichten von einer bestimmten Nutzerin. Das meiste davon war harmlos. Doch seit er Jessy kennengelernt hat, sind die Nachrichten immer beängstigender geworden, mit einigen gezielten körperlichen Drohungen." Deshalb zieht der Realitystar jetzt Konsequenzen. "Wir mussten die Entscheidung treffen, die Stalkerin bei der Polizei zu melden, weil die Nachrichten immer bedrohlicher wurden", macht der 34-Jährige gegenüber dem Magazin deutlich.

Trotz der unschönen Situation scheinen Joey und seine Jessy überglücklich zu sein. Offenbar hat die Stalkerin sie nur noch mehr zusammengeschweißt. Wie der Reality-TV-Star vor wenigen Tagen gegenüber OK! Magazine verriet, hat das Paar bereits große Pläne für die Zukunft. "Wir haben schon über Kinder gesprochen", berichtete Joey und fügte hinzu: "Wir wollen beide eine große Familie. Sie will vier, ich will acht Kinder. Ich bin bereit, ich würde gleich morgen anfangen. Vielleicht sogar heute Nacht!"

Instagram / jessymaypotts Jessy Potts, Freundin von Joey Essex

Instagram / joeyessex Joey Essex und Jessy Potts im Juli 2024

