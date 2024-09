Realitystar Joey Essex muss rund 350.000 Euro Steuern zahlen

Joey Essex (34) steht vor erheblichen finanziellen Schwierigkeiten. Nach seiner Rückkehr aus der britischen Love Island-Villa gab der Sunnyboy bekannt, seine Firma freiwillig zu schließen. Unterlagen, die The Sun vorliegen, enthüllen nun, was wohl der Grund für diese Entscheidung sein könnte. Der Realitystar steht nämlich vor einem enormen Schuldenberg von umgerechnet rund 300.000 Pfund (umgerechnet ca. 350.000 Euro)! Die Schuldlast setzt sich aus nicht gezahlter Unternehmenssteuer und Mehrwertsteuer zusammen. Darüber hinaus hat er weitere Schulden: Er muss einen Covid-Bounce-Back-Kredit, der während der Pandemie an Unternehmen zur finanziellen Unterstützung vergeben wurde, zurückzahlen. Zudem schuldet die Firma einigen, nicht näher bestimmten Gläubigern eine fünfstellige Summe.

Um diese Schulden zu begleichen, hat Joey nicht nur beschlossen, seine Firma freiwillig zu schließen, sondern laut dem Newsportal auch ein Darlehen in einer Höhe von 780.000 Pfund (umgerechnet rund 920.000 Euro) aufgenommen. Damit sollte er über genug Geld verfügen, um die Steuerlast zu decken. In diesem Zuge musste der TV-Star angeblich auch eine Erklärung zur Zahlungsfähigkeit unterzeichnen, in der er bestätigte, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Schulden innerhalb der nächsten zwölf Monate zu begleichen.

Abseits der finanziellen Turbulenzen steht Joey derzeit auch persönlichen Herausforderungen gegenüber. Zuletzt berichtete er darüber, dass er seit geraumer Zeit von einer Stalkerin belästigt werde, die ihm und seiner Partnerin Jessy Potts bereits über 100.000 Nachrichten mit teilweise bedrohlichem Inhalt geschickt hat. Es ging sogar so weit, dass die Unbekannte drohte, seine Freundin zu erschießen. "Wir mussten die Entscheidung treffen, die Stalkerin bei der Polizei zu melden, weil die Nachrichten zunehmend bedrohlicher wurden", erklärte Joey gegenüber The Sun.

Joey Essex, Realitystar

Jessy Potts, Freundin von Joey Essex

