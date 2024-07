Joey Essex und Jessy Potts machen ihre Beziehung offiziell!

In der britischen Version von Love Island wollte Joey Essex (34) die große Liebe finden – und das scheint ihm auch gelungen zu sein! In der Show lernte er Jessy Potts kennen – zwar flogen die beiden kurz vor dem Finale raus, ihrer Liebe tat das aber keinen Abbruch. "Exklusive Ära", schreibt Joey zu einem gemeinsamen Schnappschuss auf Instagram und macht damit die Beziehung zu Jessy offiziell. "Meine Lieblinge, ich bin so froh, dass du jemanden gefunden hast, der dich wirklich liebt", freut sich daraufhin ein Fan in den Kommentaren. Doch nicht alle scheinen von Joey und Jessys Liebe überzeugt zu sein. "Es wird keine sechs Monate halten", wettert ein Follower.

Joey ist in Großbritannien kein Unbekannter. Deswegen hatte seine Teilnahme bei "Love Island" schon vor seinem Einzug in die Villa für jede Menge Aufsehen gesorgt. "Er ist 33 Jahre alt und möchte wirklich jemanden finden, mit dem er sich niederlassen kann, er möchte eine Frau und eines Tages Kinder haben", rechtfertigte daraufhin ein Insider gegenüber Daily Mail und fügte hinzu: "Joey hat sich aus den richtigen Gründen für 'Love Island' gemeldet. Er braucht keinen Ruhm, keine Follower oder das Preisgeld."

Noch im vergangenen Jahr war Joey mit der Eiskunstläuferin Vanessa Bauer durchs Leben gegangen. "Mir und Joey geht es sehr gut – uns geht es im Moment wirklich gut", betonte die gebürtige Berlinerin damals gegenüber The Sun. "Ich bin sehr glücklich", antwortete Vanessa daraufhin auf die Nachfrage, ob die Verbindung der beiden auf romantischer Ebene sei und bestätigte damit die Beziehung zu Joey. Doch nach nur wenigen Monaten gingen der Realitystar und Vanessa wieder getrennte Wege.

Instagram / joeyessex Joey Essex 2021

Instagram / vanessabauer_skates Vanessa Bauer und Joey Essex im März 2023

