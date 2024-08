Liebevolle Worte: Mariah Carey schwärmt von ihren Zwillingen

Mariah Carey (55) ist Mutter von den Zwillingen Monroe (13) und Moroccan Cannon (13). In einem Interview mit E! News schwärmt die Sängerin nun in höchsten Tönen von ihrem Nachwuchs. "Ich liebe sie so sehr", erklärt Mariah und fügt hinzu: "Sie sind wirklich gute Kinder. Weißt du, was ich meine? Ich denke nicht, dass sie in irgendeiner Weise schlecht oder böse sind, so wie ich es war. Sie sind wirklich gute Kinder und sie sind sehr klug und sie sind lustig – und wissen Sie, ich bin die Mami."

Dass ihre Kinder mittlerweile schon Teenager sind, ist für die "All I Want for Christmas Is You"-Interpretin nur schwer zu begreifen. Doch nicht nur Mariah hat Probleme damit, anzuerkennen, dass Monroe und Moroccan immer erwachsener werden – auch ihr Papa Nick Cannon (43) kann die Entwicklung der beiden kaum fassen. "Ich kann es nicht glauben, dass ich vor 13 Jahren mit dem größten Geschenk gesegnet wurde – Vater zu werden!", schrieb er vor wenigen Monaten auf Instagram und teilte ein Foto, das ihn und seine zwei Kinder zeigt.

Monroe und Moroccan hatten 2011 das Licht der Welt erblickt. Drei Jahre später hatten sich Mariah und Nick dazu entschlossen, sich scheiden zu lassen. Während der Scheidung vereinbarten die beiden das geteilte Sorgerecht für ihre Twins. In Erziehungsfragen ist sich das Ex-Paar jedoch nicht immer einig. In dem "The Jason Lee"-Podcast verriet Nick, dass er seinen Kindern im Umgang mit den sozialen Medien beispielsweise mehr Freiheiten gebe als Mariah. "Ich lasse sie laufen. Sie machen TikTok-Videos mit mir und all diese Sachen. Ich lasse ihnen ein bisschen mehr Freiheit, vor allem, wenn sie gerade ins Teenageralter kommen", erklärte der TV-Star.

Anzeige Anzeige

Instagram / nickcannon Moroccan Cannon, Nick Cannon und Monroe Cannon im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Mariah Carey und Nick Cannon mit ihren Zwillingen, 2018

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Mariahs Worten? Ich finde ihre Worte total süß! Na ja, ich kann ihren Worten nicht so viel abgewinnen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de