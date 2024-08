Möchte Carmen Geiss etwa bald ins Dschungelcamp einziehen?

Carmen Geiss (59) würde mit ihrer Art wahrscheinlich ordentlich Stimmung in den australischen Dschungel bringen. Eigentlich steht die TV-Bekanntheit für Glamour, Geld ausgeben und lustige Sprüche. Spinnen, Schlangen und Essensprüfungen passen eigentlich nicht in den Alltag der zweifachen Mama. Ihre Fans wollen Carmen aber offenbar im Dschungelcamp sehen! Bei einer Fragerunde auf Instagram wird die Blondine gefragt, ob sie sich eine Teilnahme in der beliebten TV-Show vorstellen könnte. Ihre Antwort darauf ist wohl eindeutig: "Hör mal, ich hab so viel Dschungel hier Zuhause, das seht ihr ja. Ich kann auch da campen. Das reicht mir eigentlich."

Die Fans der glamourösen Unternehmerin scheinen gespaltene Meinungen über Carmens Antwort zu haben – einige hätten sich Robert Geiss' (60) Frau in Down Under gewünscht, andere finden ihre Entscheidung goldrichtig! "Stell dir vor, Carmen im Dschungel! Die Quoten würden durch die Decke gehen. Ich würde es lieben", schreibt beispielsweise ein Nutzer. Ein anderer kann sich seinem Vorredner nur anschließen: "Robert und Carmen sollten dorthin, das ist doch lustig." Die meisten User finden dann aber doch: Carmen hat den Dschungel überhaupt nicht nötig! "Auf keinen Fall ins Dschungelcamp. Ihr seid echte Promis und habt das nicht nötig", meint ein User.

Bevor Carmen im Dschungel zu sehen sein wird, können Fans des Formats ab dem 15. August erst einmal die Allstars des Dschungels begutachten. Denn anlässlich des 20. Geburtstags der Unterhaltungssendung wird es eine Spezial-Staffel namens "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Der Showdown der Dschungel-Legenden" zu sehen geben. Mit dabei sind unter anderem Luigi Birofio (25), Mola Adebisi (51), Thorsten Legat (55) sowie das Ex-Paar Elena Miras (32) und Mike Heiter (32).

RTLZWEI Carmen und Robert Geiss, Reality-TV-Stars

RTL / Stefan Gregorowius Der "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"-Cast

