Shania Geiss wird 20: So liebevoll gratuliert ihre Familie!

Shania Tyra Geiss hat Grund zu feiern: Die Kleinste der verrückten Familie wird 20! Diesen Tag wird vor allem Carmen Geiss (59) für immer in Erinnerung behalten. Auf Instagram teilt die stolze Mama jetzt eine berührende Nachricht an ihre Tochter: "Ich kann in Worten nicht ausdrücken, wie sehr ich dich liebe [...]. Ich werde immer für dich da sein, in guten wie in schlechten Zeiten." Doch auch Papa Robert (60) ist stolz auf seinen Nachwuchs. "Happy Birthday, mein Schatz! Jetzt bist du 20 Jahre alt. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Ich liebe dich und viel Glück für die Zukunft – auf die nächsten 100 Jahre!", schwärmt der Unternehmer in seinem Post.

Die Geissens lassen es gerne krachen und auch an Shanias Ehrentag hält sich die Jetset-Familie nicht zurück. Im Netz zeigt Carmen, wie ihre Jüngste über eine jubelnde Menge in einem Restaurant auf St. Tropez getragen wird. Währenddessen sitzt das Geburtstagskind standesgemäß auf einem Thron und ist mit einer Krone und einem roten Königsmantel ausgestattet. Ihre Schwester Davina (21) ist natürlich auch mit von der Partie. Von der Feier postet sie ein gemeinsames Foto und schreibt dazu: "Du bist meine Welt, mein Glück, mein Stern in der Nacht und mein Sonnenschein am Tag. Du machst mich zur glücklichsten Schwester. Ich könnte mir keine liebevollere Schwester als dich wünschen!"

Die ausgelassene Stimmung an Shanias Geburtstag scheint total ungetrübt zu sein. Dabei hatte Robert erst vor wenigen Wochen mit einer konfrontativen Aussage auf sich aufmerksam gemacht. In einer Folge von "Die Geissens" beschwerte er sich über seine Sprösslinge. "Mir reicht es jetzt langsam. Wenn die Kinder jetzt nichts auf die Reihe bekommen, dann müssen wir sie rausschmeißen", meckerte der Modemacher.

