Patricia Blanco packt aus: So toxisch war Beziehung zu Ex

Anfang des vergangenen Jahres ging Patricia Blanco (53) und Andreas Ellermanns Beziehung in die Brüche. Was genau zum Liebes-Aus führte, war bislang unklar – bis jetzt! Das Reality-Sternchen packt nun anderthalb Jahre nach der Trennung im Interview mit Bild über die Beziehung zu dem Millionär aus, die offenbar nicht so rosig verlief, wie es nach außen hin schien. "Irgendwann hat Andreas unsere gesamte Beziehung nach außen getragen. Da fing das Verhängnis an. Es ging ihm immer nur darum, mit meinem Namen bundesweit berühmt zu werden. Er hat einen unglaublichen Geltungsdrang", resümiert Patricia die gemeinsamen Jahre mit ihrem Ex.

Noch zu Beginn der Beziehung habe Andreas seine Liebste auf Händen getragen, doch schon nach anderthalb Jahren haben die Schwierigkeiten zwischen den einstigen Turteltauben überwogen. "Irgendwann ging es nur noch darum, dass die Medien schreiben, dass er mir einen Ring oder eine Rolex geschenkt hat", erinnert sich die 53-Jährige. Neben Andreas übersteigertem Verlangen nach Aufmerksamkeit sei es auch zu Handgreiflichkeiten innerhalb der Partnerschaft gekommen, wie Patricia verrät: "Einmal hat er mir Wasser ins Gesicht geschüttet. Ein anderes Mal hat er mich in Kitzbühel so stark geschubst, dass ich hingefallen bin. [...] Und in seinem Haus ist er einmal mit einer Waffe auf mich losgegangen."

Im Nachhinein bereue es die Reality Queens-Teilnehmerin, dass sie nicht zu einem früheren Zeitpunkt den Schlussstrich gezogen hat. "Aber ich bin aus Angst, aus Existenzangst bei ihm geblieben." Doch trotz der Vorkommnisse zwischen dem einstigen Paar sei es nicht Patricia gewesen, die die Trennung herbeiführte: "Ich war ihm hörig. Ich habe innerlich geschrien, aber gegangen ist am Ende er." Seit einem Jahr ist Andreas nun schon wieder in einer neuen Partnerschaft und auch Patricia ist seit wenigen Monaten wieder bereit, sich auf etwas Neues einzulassen.

Anzeige Anzeige

ActionPress Nadja Abd el Farrag und Andreas Ellermann

Anzeige Anzeige

RTL / Benno Kraehahn Patricia Blanco bei "Reality Queens"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Patricia so offen über ihre Ex-Beziehung spricht? Ich finde es gut, dass sie darüber spricht! Ich finde, das ist eine Sache zwischen den beiden, die die Öffentlichkeit nichts angeht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de