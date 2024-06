Patricia Blanco sucht im Netz neuen Partner "auf Augenhöhe"

Patricia Blanco (53) ist auf Männersuche! Das teilte die Ex von Andreas Ellermann jedenfalls am vergangenen Wochenende ihren Social-Media-Followern mit. "Wir suchen gestandene Männer, die mit beiden Beinen im Leben stehen, unseren Lifestyle gut finden und diesen vielleicht auch selber führen", verkündete die Reality-TV-Bekanntheit gemeinsam mit ihrer Freundin Valencia Stöhr (34) in ihrer Instagram-Story. Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin sei auf der Suche nach etwas Ernstem: "Ich brauche jemanden, der ein gutes Herz hat. Er darf nicht lügen, das hatte ich in der Vergangenheit sehr, sehr stark und da habe ich gar keinen Bock mehr drauf."

Ist das etwa ein Hinweis auf ein neues Reality-Format mit der 53-Jährigen? Kamerascheu solle ihr Wunschkandidat nämlich nicht sein: "Du solltest TV-fest sein, denn das Ganze wird vom Fernsehen begleitet." Zudem sei Roberto Blancos (87) Tochter wichtig, dass ihr potenzieller Partner finanziell mit ihr auf gleicher "Augenhöhe" ist. Ideal wäre es, wenn der neue Mann an ihrer Seite "mehrere Kreditkarten" habe, scherzte Patricia. Diese Aussage fanden ihre Follower aber wohl gar nicht lustig. Allem Anschein nach erreichten die Brünette ein paar böse Nachrichten zu dieser Aussage, weshalb sie sich später dazu noch einmal in ihrer Story meldete: "Mein Gott Leute! Wenn ich gestern sagte, ich stehe auf eigenen Beinen, dann hat das eine doch nichts mit dem anderen zu tun." Sie brauche einen Partner, "der den Lifestyle und das alles" versteht. Ob ihre Suchanfrage rein privater Natur war oder ob sie vielleicht doch Kandidaten für eine neue Datingshow sucht – dazu äußerte sich Patricia nicht.

In den vergangenen Wochen war es auffallend ruhig auf Patricias Social Media geworden. Vor wenigen Tagen meldete sie sich aber wieder mit aufreizenden Bildern – mit denen sie anscheinend ihren Account auf der Erotik-Plattform OnlyFans bewerben wollte! Wie die Reality Queens-Kandidatin gegenüber Bild verriet, sei das ihr neues zweites Standbein: "So viele Leute haben sich bei mir gemeldet, fanden mich richtig klasse so. Da habe ich mir gedacht, warum soll ich das nicht professionell aufziehen?"

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco, TV-Bekanntheit

Getty Images Patricia Blanco, Reality-TV-Star

