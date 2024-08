Rekord? Simone Biles gewinnt siebte Olympia-Goldmedaille

Simone Biles (27) nähert sich dem Olympia-Goldmedaillen-Rekord in großen Schritten! Der Turnstar durfte sich gestern beim Sprung bereits über die dritte Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Paris freuen. In ihrer Paradedisziplin hing sie ihre Konkurrenz mit einer Wertung von 15,300 Punkten klar ab und schraubte damit ihre olympische Goldbilanz nun auf insgesamt sieben hoch. Damit fehlen ihr nur noch zweimal Gold, um mit der bisherigen Gold-Rekordhalterin Larisa Latynina auf einer Stufe zu stehen!

Die sowjetische Turnerin nahm in den Jahren 1956, 1960 sowie 1964 an den Olympischen Spielen teil und holte insgesamt neun Goldmedaillen. Seither hält Larisa den Rekord als Turnerin mit den meisten Olympia-Goldmedaillen in der Geschichte. Noch hat Simone die Chance, in der derzeitigen Olympiade zur Rekord-Co-Inhaberin zu werden: In den Einzelfinals am Schwebebalken und Boden könnte die US-Amerikanerin noch jeweils Gold einheimsen.

Einen Rekord hält Simone zumindest schon einmal: Mit insgesamt 30 Weltmeisterschaftsmedaillen sowie zehn Medaillen bei den Olympischen Spielen ist sie die erfolgreichste Turnerin in der Geschichte der USA. Schon nach ihrem ersten Sieg in der diesjährigen Olympiade platzte ihr Ehemann Jonathan Owens (29) beinahe vor Stolz und widmete ihr im Netz rührende Zeilen: "Glückwunsch, Baby, dass du die meist ausgezeichnete amerikanische Turnerin in der olympischen Geschichte bist. Jedes Mal, wenn du die Matte betrittst, wird man Zeuge von Geschichte. Einfach wow!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Turnstar Larisa Latynina im Jahr 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images Simone Biles bei den Olympischen Spielen in Paris 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Simone wird den Rekord von neun Goldmedaillen brechen? Ja, auf jeden Fall! Nein, das glaube ich nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de