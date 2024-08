War Prinz Harry bei Interview "angespannt und ängstlich"?

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (43) sprachen in einem neuen Interview über ihre Erfahrungen mit Online-Mobbing und die Auswirkungen auf ihre mentale Gesundheit. Im Rahmen des TV-Gesprächs thematisierte die einstige Schauspielerin auch ihre früheren suizidalen Gedanken. Während Meghan redete, wirkte ihr Ehemann laut der Körperspracheexpertin Judi James besorgt und angespannt. Gegenüber The Sun analysiert die Spezialistin jetzt: "Harrys Reaktion wirkt angespannt, und er hält relativ still. [...] Er reibt ängstlich die Finger und den Daumen an seinem eigenen Handgelenk." Zudem habe der Bruder von Prinz William (42) die Mimik seiner Gattin aufmerksam beobachtet.

Die Expertin bemerkte außerdem, dass Meghan während der Unterhaltung nach Unterstützung suchte, indem sie ihre Hand auf Harrys Knie legte, während dieser eher zurückhaltend wirkte. "Als der Clip von ihrem berüchtigten Oprah-Interview gezeigt wird, sehen wir in dem aktuellen Interview Meghans veränderte Körpersprache", meint die Spezialistin zu wissen und fügt hinzu: "Das höfliche, anmutige Lächeln mit geschlossenen Lippen ist immer noch da, aber ihr Augenausdruck wirkt plötzlich düster."

Das Interview mit Oprah Winfrey (70) aus dem Jahr 2021 markierte einen Meilenstein innerhalb der Streitigkeiten zwischen Harry, Meghan und der britischen Königsfamilie. Nachdem die Sussexes Großbritannien verlassen und in die USA ausgewandert sind, packten sie gegenüber der Talkshow-Ikone über das Leben hinter den Palastmauern aus. Dabei ließen sie kein gutes Haar an Harrys Verwandten rund um König Charles III. (75), Prinz William und Co. Im Laufe dieses Interviews sprach Meghan auch zum ersten Mal öffentlich darüber, dass sie während ihrer Zeit im Königshaus Suizidgedanken hatte.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Ehepaar

Getty Images Prinz Harry bei den ESPY Awards 2024

