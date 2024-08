An diesem Format wollte Rafi Rachek schon immer teilnehmen

Rafi Rachek (34) nahm bisher nur an Reality-TV-Formaten teil. Er enthüllt gegenüber Promiflash, welche Sendung aber eigentlich ganz oben auf seiner To-do-Liste steht: "Tatsächlich habe ich eigentlich schon seit Jahren Bock auf Let's Dance. Ich muss aber gestehen, ich kann nicht tanzen. Aber eins kann ich euch garantieren: Es wäre bestimmt sehr unterhaltsam." Der ehemalige Bachelorette-Kandidat hegt schon lange den Wunsch, vor Llambi (60) und Co. eine flotte Sohle aufs Parkett zu legen. Man müsse aber auch realistisch bleiben: "Die haben ja meistens keinen Bock auf Reality-Leute".

Der 34-Jährige stellte sich zuletzt zusammen mit Partner Sam Dylan (33) im Sommerhaus der Stars der Herausforderung und tauschte sein komfortables Leben in Duisburg gegen den heruntergekommenen Bauernhof in Nordrhein-Westfalen. Die Zeit war für das Paar nicht einfach: "Ich wusste nicht, was passiert und ich habe auch gedacht, nach zwei Tagen sind wir da schon getrennt und ziehen sowieso aus", gab Sam im Promiflash-Interview vor einigen Wochen zu. Ihre Liebe habe der stressigen Zeit aber standgehalten. Wie sich die beiden geschlagen haben, erfahren die Zuschauer im Spätsommer dieses Jahres, wenn die Sendung ausgestrahlt wird.

Nun möchte Rafi, der seit 2023 hauptberuflich als Rettungssanitäter tätig ist, zu neuen Ufern aufbrechen. Er hatte sich in den vergangenen Jahren in diversen TV-Formaten einen Namen gemacht, unter anderem bei Promi Big Brother, wo man ihn stets als Streithahn erlebte. 2019 war er bei Bachelor in Paradise zu sehen. Dort outete er sich vor laufender Kamera und zeigte dem Publikum seine weiche Seite.

Anzeige Anzeige

RTL/ Stefan Gregorowius Sam Dylan und Rafi Rachek, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, TV-Persönlichkeit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Würdet ihr Rafi gerne bei "Let's Dance" sehen? Auf jeden Fall! Das könnte doch lustig werden. Das muss nicht sein, ich kann ihn mir in anderen Formaten besser vorstellen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de