Rafi Rachek ist Sanitäter: Verpasst er deswegen TV-Formate?

Rafi Rachek (34) übt neben seiner Reality-TV-Karriere auch noch seinen Beruf als Rettungssanitäter aus. Da der ehemalige Bachelorette-Kandidat deswegen viel eingespannt ist, trifft Promiflash ihn nicht auf der Europapremiere von "To the Moon" an – stattdessen aber seinen Partner Sam Dylan (33). Der verrät, dass Rafi den Spagat zwischen TV-Formaten und seinem Job gut meistert: "Ich glaube, er hat einen guten Chef, mit dem er auch reden kann. Ich denke auch gerade nach dem, was im Sommerhaus passiert ist, werden wir Rafi noch mal woanders auf jeden Fall sehen, auch ohne mich."

Dass Rafi nicht bei der Europapremiere des Films dabei sein kann, hat einen Grund. "Einer von uns muss ja was Vernünftiges arbeiten. Er ist Rettungssanitäter und muss ja auch mal arbeiten, er kann sich nicht nur freinehmen", scherzt Sam im Gespräch mit Promiflash. Das habe er bereits für die Teilnahme am Sommerhaus der Stars getan: "Er hat sich ja schon seine ganzen Urlaubstage für Bocholt genommen und jetzt bin ich hier gerade auf dem blauen Teppich und Rafi rettet derzeit Leben", erklärt der 33-Jährige und fügt hinzu: "Also das ist ja auch was Gutes."

Rafi liebt es, Menschen zu helfen. "Ich arbeite jetzt als Rettungssanitäter in Duisburg und bin seit Februar bei den Johannitern. Die dreimonatige Ausbildung habe ich letztes Jahr im Oktober beendet", erzählte er im Bild-Interview. Dieser Job grenzt sich stark von seinem zweiten Standbein als Realitystar ab: "Ich habe eine Struktur in meinem Alltag, ich mache einen Job, der sehr wichtig ist, der körperlich und psychisch aber auch hart ist."

