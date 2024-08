Darum musste Lisa Kudrow als einzige zum "Friends"-Casting

Durch ihre Rolle als Phoebe Buffay in der Serie Friends wurde Lisa Kudrow (61) weltweit berühmt. Der Weg, die Rolle zu bekommen, war für die Schauspielerin jedoch nicht einfach. Wie Lisa nun im Interview mit Deadline verrät, musste sie als einzige Darstellerin des Hauptcasts zum Vorsprechen kommen. Der Grund: Der Regisseur der Serie, Jimmy Burrows, kannte Lisa bereits vom Set der Serie "Frasier" – von diesem Projekt wurde die US-Amerikanerin jedoch damals gefeuert.

An das Vorsprechen scheint Lisa nicht allzu positive Erinnerungen zu haben. "Als ich mein Vorsprechen hatte, [...] es war nur dieser kleine Raum", erinnert sie sich zurück und ergänzt: "[Burrows] sitzt an einem Schreibtisch. Ich saß in einem Stuhl, und das Vorsprechen war wie ein kleiner Monolog. Und als ich fertig war, sagte er nur: 'Keine Notizen'. Und ich dachte: 'Na gut. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Es ist hoffnungslos.'" Dass die Sorgen unbegründet waren, ist mittlerweile jedermann bekannt.

Die Serie "Friends" zählt bis heute zu den erfolgreichsten und beliebtesten Sitcoms der Welt. Von 1994 bis 2004 flimmerte die Show über die Bildschirme. Im Laufe der Ausstrahlung wurde die Serie mit diversen Preisen ausgezeichnet. Unter anderem gewann die US-Produktion zahlreiche Emmy Awards, People's Choice Awards und ASCAP Film and Television Music Awards.

Getty Images Lisa Kudrow, Schauspielerin

Getty Images David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow und Matt LeBlanc

