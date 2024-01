"Friends"-Drehbücher wurden für Mega-Summe versteigert!

Was für eine Summe! Jahrelang begeisterte die Serie Friends Millionen von Menschen. Obwohl die letzte Folge bereits 2002 über den Bildschirm flimmerte, gehört die Sitcom mit Jennifer Aniston (54) und Co. auch heute noch zu den beliebtesten Serien der Welt. Das große Interesse an der Show machte sich erst kürzlich wieder bemerkbar: Drehbücher von "Friends" wurden für mehrere tausend Dollar versteigert!

Wie BBC berichtet, wurden die Skripte für umgerechnet ca. 25.600 Euro versteigert. Die Drehbücher behandeln zwei Episoden aus der vierten Staffel vier, die in Großbritannien gedreht worden waren. Ein Mitarbeiter des Filmstudios soll sie 1998 in einem Mülleimer in London entdeckt und mitgenommen haben. "Die Bieter waren ganz verrückt nach diesen Drehbüchern", teilte eine Sprecherin des Auktionshauses in einer offiziellen Mitteilung mit.

Vor wenigen Monaten musste der "Friends"-Cast einen schweren Verlust hinnehmen. Der Chandler-Darsteller Matthew Perry (✝54) wurde tot in seinem Whirlpool aufgefunden. Im Netz nahmen seine Kollegen von dem Schauspieler Abschied.

Getty Images Der "Friends"-Cast

Getty Images David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox, Jennifer Aniston und Matt LeBlanc

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

