Fans erneut in Sorge: Til Schweiger auf Krücken gesichtet

Neue Schnappschüsse von Til Schweiger (60) versetzen seine Fans in Sorge und lassen die Anhänger des Schauspielers erneut um seine Gesundheit bangen. Grund dafür sind neu aufgetauchte Fotos, die Bild vorliegen. Die Fotos zeigen den "Manta, Manta"-Star auf Krücken gestützt im Flugzeug von Berlin nach Mallorca. Laut Angaben der Fluggäste konnte der Synchronsprecher nicht ohne Hilfe laufen und musste sogar den Mobility-Service der Airline in Anspruch nehmen. Angekommen in seiner Wahlheimat wurde der gebürtige Freiburger von einem Bekannten in Empfang genommen, der ihm sofort den Koffer abnahm.

Offenbar hat Til weiterhin Schwierigkeiten beim Laufen. Grund dafür könnte eine gravierende Verletzung sein, die er im August des vergangenen Jahres erlitt. Eine Wunde an seinem Bein entzündete sich und löste eine gefährliche Sepsis aus. "Ich bekomme seit vierzehn Tagen Antibiotika im Krankenhaus, weil ich seit August eine Wunde am Bein habe. Ich hatte mir damals das Schienbein angeschlagen und da sind dann Keime hineingekommen. Jetzt habe ich ein 'offenes Bein', so nennt man das. Leider wurde es immer schlimmer", erklärte der "Keinohrhasen"-Darsteller damals gegenüber dem Blatt.

Eigentlich schien es Til langsam wieder besser zu gehen. Das behauptete zumindest seine behandelnde Ärztin vor wenigen Wochen. Dr. Miriam Rehbein lobte im Gespräch mit der Boulevardzeitschrift die Gesundheit des Schauspielstars: "Er ist in einem wirklich tollen Zustand, ist supermotiviert, geht tolle neue Projekte an. Ich bin superhappy, ihn in einem so guten Gesundheitszustand zu sehen. Er ist auf dem Weg der Besserung!" Sogar dem Alkohol soll der 60-Jährige abgeschworen haben. Laut der Medizinerin ist Til seit über 150 Tagen trocken.

Anzeige Anzeige

Getty Images Til Schweiger im September 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / tilschweiger Til Schweiger im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Til benötigt die Krücken aufgrund seiner Beinverletzung aus dem vergangenen Jahr? Ja. Er kämpft bestimmt immer noch mit den Nachwirkungen. Nein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de