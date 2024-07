Ärztin klärt auf: So steht es um Til Schweigers Gesundheit

Til Schweiger (60) scheint auf dem Weg der Besserung zu sein! In diesem Jahr hatte der Schauspieler mit mehreren Leiden zu kämpfen. Erst hatte er auf Mallorca eine Blutvergiftung erlitten, dann musste er sich in Berlin wegen starker Herzprobleme behandeln lassen. Auch wenn eine Operation am Herzen angeblich noch ansteht, scheint er nun wieder auf die Beine zu kommen. Das verrät jetzt seine Ärztin des Vertrauens, Dr. Miriam Rehbein, im Interview mit Bild: "Er ist in einem wirklich tollen Zustand, ist supermotiviert, geht tolle neue Projekte an. Ich bin superhappy, ihn in einem so guten Gesundheitszustand zu sehen. Er ist auf dem Weg der Besserung!"

Dr. Rehbein ist Dermatologin und Spezialistin für ästhetische Medizin und kümmert sich vor allem um das Aussehen des "Kleinohrhasen"-Stars. "Til lebt auf Mallorca, Sonnencreme ist ihm fremd. Das sieht man seinem Gesicht natürlich an, deswegen haben wir ein bisschen was gemacht, damit sein Gesicht wieder frischer aussieht", erklärt die Medizinerin stolz. Auch wenn Miriam vor allem für Tils Beauty zuständig ist, steht sie ihm offenbar auch sonst bei seiner Genesung zur Seite. Zuversichtlich erklärt sie: "Was ich toll finde: Til ist seit 150 Tagen trocken. Vor allem jetzt, nach seiner Sepsis, helfe ich ihm, wieder richtig gesund zu werden."

Freunde des Schauspielstars berichten im Gespräch mit der Boulevardzeitung, Tils gesundheitliche Beschwerden kommen nicht von ungefähr. Grund für seine Herzprobleme sei unter anderem sein jahrzehntelanger Zigarettenkonsum. Auch Til selbst sprach vor wenigen Wochen im Podcast "Hotel Matze" ganz offen über seine Abhängigkeiten. "Ich habe auf jeden Fall das Sucht-Gen. Der eine kann einfach aufhören und der andere nicht", erzählte der "Manta, Manta"-Darsteller und fügte hinzu: "In den letzten Jahren habe ich halt oft zu viel Alkohol getrunken."

