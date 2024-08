Ginger Wollersheim musste direkt 7800 Euro für Not-OP zahlen

Ginger Wollersheim wurde am vergangenen Donnerstag wegen eines Darmverschlusses notoperiert. Doch dafür musste die Ehefrau von Bert Wollersheim (73) in ihrer Wahlheimat Venezuela eine hohe Summe blechen! "Ich sollte 7800 Dollar auf den Tisch legen. Sonst keine Operation. Ich habe nur geweint. Ich dachte, wenn ich kein Geld gebe, sterbe ich hier", offenbart sie in einem Bild-Interview. Zum Glück konnte ihre Freundin Lisa, die bei dem Vorfall dabei war, das nötige Bargeld besorgen: "Lisa wollte sich eine Immobilie auf Isla Margarita kaufen, deshalb hatte sie überhaupt so viel Bargeld dabei."

Aufgrund der Not-Operation hat Ginger eine große Narbe auf ihrem Bauch. Nach dem Eingriff versucht sie sich jetzt zu erholen und erklärt im weiteren Gespräch: "Ich bin froh, dass ich lebe. Es war für mich ganz schlimm." Das Ganze kam, als die 38-Jährige an einem Abend mit ihrer Freundin unterwegs war und nach ein paar Getränken auf einmal Schmerzen bekam. "Ich war ganz aufgebläht, hatte unheimliche Schmerzen und musste mich ständig übergeben. Dabei hatte ich nur ein paar Cocktails", verrät sie. In einer Klinik wurde direkt klar, dass sie wegen eines Darmverschlusses eine Not-OP benötigt.

Auch ihr Ehemann Bert hatte in den vergangenen Monaten mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Der Realitystar teilte öfter Bilder aus dem Krankenhaus – zuletzt lag er wegen einer Halsschlagader-OP in einem Krankenbett. "Ich habe einen Stent in meine Halsschlagader bekommen und es geht mir gut. Ich schätze, ich habe mir zu viele Gambas in die Figur geschoben", verriet er auf Instagram und stellte eins klar: "Wichtig ist nur, dass man eine positive Haltung behält und letztendlich wieder in die Spur kommt. Und dafür bin ich jedes Mal sehr dankbar… Ja, äußerst dankbar."

Bert Wollersheim und Ginger Costello im September 2020

Bert Wollersheim im Dezember 2023

