Hat sich Jana-Maria Herz auf "Good Luck Guys" vorbereitet?

Bald ist es so weit: Schon in diesem Monat startet die neue Staffel von Good Luck Guys. Mit dabei ist unter anderem Jana-Maria Herz (32), die mit ihrem Ex-Freund Umut Tekin (27) im Team antreten wird. Im Interview mit Promiflash verrät die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin, ob und wie sie sich im Vorfeld auf die Show vorbereitet hat. "Klar habe ich mir die erste Staffel angeschaut, aber vor Ort ist das alles ganz anders und viel schlimmer", verrät sie und fügt hinzu: "Ich habe mich leider nicht richtig vorbereiten können, weil auf so ein Format kann man das einfach nicht."

Die 32-Jährige habe versucht, sich eine Taktik zu überlegen, um vor Ort und in den Challenges bestmöglich abliefern zu können: "Ich habe ein bisschen herumgefragt und alle haben mir das Format ausreden wollen – aber so stur wie ich bin, habe ich nicht zugehört." Zudem habe sie einen erschwerten Start gehabt: "Als ich angereist bin, war ich sogar krank." Jana-Maria habe unter starkem Fieber gelitten – sei sogar im Flugzeug zusammengeklappt. Ihre Motivation habe darunter aber nicht gelitten. "Ich wollte aber trotzdem mitmachen", unterstreicht die TV-Bekanntheit ihren Kampfgeist.

Besonders spannend bleibt auch, wie die Dynamik zwischen der Beauty und ihrem Teamkollegen Umut sein wird. Die beiden lernten sich 2022 bei Bachelor in Paradise kennen und verliebten sich ineinander. Ein Jahr später stellten sie ihre Beziehung dann bei Temptation Island VIP auf die Probe. Der Treuetest ging schief – der 27-Jährige ging seiner Freundin fremd. Aber nicht nur dieses Team-Paar verspricht eine Menge Drama. Gegenüber Promiflash plauderte Jana-Maria aus, dass der gesamte Cast explosive Stimmung verspräche: "Der Cast ist mega, es sind wirklich so viele unterschiedliche Charaktere, dass es so viel Stress gibt wie in keiner anderen Show."

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, Influencerin

RTL / René Lohse Umut und Jana-Maria, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

