Jana-Maria Herz findet "Good Luck Guys"-Kollegen stressig

Good Luck Guys geht in die zweite Runde. Ums Überleben wird dieses Mal auch Jana-Maria Herz (32) kämpfen. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin tritt in einem Team mit ihrem Ex-Freund Umut Tekin (27) an. Im Promiflash-Interview spricht die Influencerin jetzt über ihre Survival-Kollegen. "Der Cast ist mega, es sind wirklich so viele unterschiedliche Charaktere, dass es so viel Stress gibt wie in keiner anderen Show!", schwärmt sie. Die schwierigen Umstände beim Dreh hätten das Drama zwischen den Teilnehmern nur noch mehr befeuert.

Neben dem Ex-Pärchen können sich die Zuschauer auf viele weitere Realitystars freuen. Auf Instagram stellte der Streamingdienst Joyn unter anderem die Zwillinge Jenny (23) und Vanessa Grassl (23) als ein weiteres Team vor. Auch Eric Sindermann (36), Liliana Maxwell (24) und Sabrina Wlk gehen am Lost Beach in Thailand an den Start. Besonders freuen sich die Fans auf Bodybuilder Tobi Wegener (31). Sein TV-Kollege Yasin Mohamed (33) fragt sich in einem Kommentar: "Ich will eigentlich nur wissen, wie viel du da abgenommen hast!"

Jana-Maria ließ sich für ihren Bikini-Body kürzlich von einem Arzt helfen. Im Netz offenbarte sie ihren Followern, dass sie sich einer Fettabsaugung mit anschließender Körpermodellierung unterzogen habe. Der zuständige Doc verriet in einem Clip, dass es sich dabei aber nur um einen kleinen Eingriff gehandelt habe. "Sie ist eine sehr dünne Person. Das Einzige, was wir also tun werden, ist, einige Bereiche ihres Körpers neu zu formen. [...] Wir werden eine Fettabsaugung an den Innenseiten der Oberschenkel und an den Knien vornehmen", erklärte der Mediziner.

Instagram / fit_tobi93 Tobi Wegener, Realitystar

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz im Juli 2024

