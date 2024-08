Kein Kassalla im Allstar-Dschungel? Thorsten Legat ist ruhig

Thorsten Legat (55) kämpfte bereits 2016 um die begehrte Krone im berühmt-berüchtigten Dschungelcamp – und schaffte es bloß auf den dritten Platz. Dafür sicherte er sich mit seinem "Kassalla"-Ruf einen Platz in den Herzen der Zuschauer. In der Allstar-Version möchte der ehemalige Fußballspieler sein Glück nun ein weiteres Mal versuchen. Nun aber offenbar mit weniger Schmackes als damals. "Ich bin ein bisschen älter geworden. [...] Ich kann aber auch gleichzeitig sagen, dass ich fitter bin als manch einer vor Ort. [...] Ich bin ruhiger geworden", erklärt der Ex-Sportler in einem Clip auf Instagram.

Sein neues, ruhigeres Wesen rührt nicht von irgendwoher. "Ich meditiere dreimal die Woche und wenn einer denkt, dort gibt es jetzt Ausraster von Thorsten Legat. Nein, ich bin Schlichter", äußert sich Thorsten weiter. Eine andere Strategie fahre die Fernsehbekanntheit aber nicht: "Ich glaube, du kannst nichts anders machen, weil es eine andere Voraussetzung ist. Es ist in Südafrika. Die Mentalität ist anders. Das Umfeld ist anders. [...] Andere Leute, andere Charaktere."

Auch Danni Büchner (46) ist seit jeher eine andere Person. "Seit 2020 hat sich einiges verändert. Nicht nur mein Aussehen, sondern auch mein Mindset. Ich war damals eine wirklich sehr negativ eingestellte, traurige Frau. [...] Aber heute bin ich sehr happy und sehr glücklich und sehr entspannt. Meine Zündschnur ist etwas länger geworden", verrät sie ebenfalls auf der Social-Media-Plattform.

Getty Images Thorsten Legat im April 2024

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im März 2022

