So will Thorsten Legat das Allstars-Dschungelcamp gewinnen!

Thorsten Legat (55) hat sich bereits eine Taktik überlegt. Ab dem 15. August flimmert die Allstars-Version vom Dschungelcamp über die Bildschirme. Auch der ehemalige Fußballer, der den australischen Busch 2016 als Dritter verließ, gehört zum Cast. Und wenn es nach ihm geht, weiß er ganz genau, wie er das Reality-TV-Format für sich entscheidet. Er wolle sich als liebevoller Motivator und Teamplayer zeigen, um sich so bei den Zuschauern beliebt zu machen. "Mein Geheimnis ist, dass ich ruhiger geworden bin. Ich habe eine gewisse Taktik, mit der ich ins Camp gehe", erklärt der Vater von Nico Legat (26) gegenüber Vip.de dazu.

Anders als das Dschungelcamp ist die Allstars-Ausgabe nicht live, sondern wurde bereits vorproduziert. Deswegen können die Zuschauer auch nicht voten, um so jemanden möglicherweise rauszuwerfen. Das sehe Thorsten aber als Vorteil für sich. Für die Dreharbeiten nahm sich der 55-Jährige ohnehin vor, "real" zu bleiben. Denn dass es in dem Format vermutlich nicht nur ein paar Mal eskalieren wird, darauf bereitete er sich im Vorfeld bestens vor. "Wenn es losgeht mit den Streitereien, dann kann ich mich anschleichen wie eine Klapperschlange und helfen", verrät der Reality-TV-Star abschließend in dem Interview.

Neben Thorsten kämpfen auch noch diese Promis und Sternchen um die Allstars-Krone: Georgina Fleur (34), Sarah Knappik (37), Eric Stehfest (35), Daniela Büchner (46), Luigi Birofio (25) und unter anderem auch Elena Miras (32). Letztere soll während der Dreharbeiten im Übrigen ausgerastet sein. "Dann gab es da nur so ein paar Brötchen, die hat sie dann wohl weggehauen und gesagt: 'Ich bin Elena Miras, ich esse den Scheiß nicht'", behauptete Sam Dylan (33) im Juni gegenüber Promiflash.

