Starauflauf: So wild feierte Charli XCX ihren 32. Geburtstag

Es scheint die heißeste Party des Jahres zu sein: Am 2. August ist Charli XCX 32 Jahre alt geworden. Das feierte die Musikerin am Freitag mit einer großen Party in Los Angeles, zu der beinahe ganz Hollywood eingeladen wurde. Neben Kollegen aus der Musikbranche wie Billie Eilish (22), ihrem Bruder Finneas und "Tennis Court"-Interpretin Lorde (27) erschienen auch Leinwandstars wie Anya Taylor-Joy (28) und Glen Powell (35) zu den Festlichkeiten. Ein besonderes Geschenk bekam die "Boom Clap"-Sängerin von Rosalía (31): Die gebürtige Spanierin brachte dem Geburtstagskind einen riesigen Blumenstrauß mit, in dessen Blüten sich haufenweise einzelne Zigaretten versteckten.

Aufnahmen der Party machten vor allem auf X die Runde. Videoclips zeigten die Sängerin auf den Tischen einer Bar, umringt von ihren Promi-Gästen. Sie tanzte und sang ausgelassen zu ihren eigenen Songs, vor allem zu dem Remix von "Girl, So Confusing", den sie mit Lorde als Feature in diesem Jahr veröffentlichte. Die Gäste feierten, was das Zeug hält. Die Fans im Internet lieben es ebenfalls total, dass ihr Idol sich zum Geburtstag richtig fett zelebrieren ließ. "Ich wäre dort so gerne dabei gewesen, Leute", schreibt ein User unter das Video, während andere meinen: "Wie Charli einfach mit Sonnenbrille im Club ist. Super-cool!", "Das Überraschendste ist, dass Charli schon 32 Jahre alt ist. Sie könnte auch als 25 durchgehen." oder "Wie zur Hölle ist Charli mit all diesen Leuten befreundet? Sie kennt einfach ganz Hollywood!"

Während Charli auf ihrer Party zu einem Remix tanzte, ist ihr aktuellster Song ebenfalls einer. Für den Song "Guess" holte sich die Britin Unterstützung von "Bad Guy"-Interpretin Billie, die ganz schön verführerisch über Charlis Unterwäsche singt. "Ich muss die Farbe deiner Unterwäsche nicht erraten. Ich weiß schon, was du da unten trägst", heißen die pikanten Lyrics. Dass Billie so offen mit ihrer Sexualität spielt, kommt bei den Fans gut an. In nur drei Tagen hat das Musikvideo auf YouTube über 506.000 Likes angesammelt.

Rosalía, Musikerin

Lorde, Sängerin

