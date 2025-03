Erste Bilder von Charli XCX beim Filmdreh sind aufgetaucht

Charli XCX (32) ist nicht nur für ihre Hits, sondern mittlerweile auch für ihre Filmambitionen bekannt. Die britische Sängerin wurde am Mittwoch während der Dreharbeiten zu ihrem neuen Film "The Moment" im Nobu Hotel in London gesichtet, wie Fotos festhalten, die Daily Mail vorliegen. Gekleidet in ein beiges Top und weite, dunkle Hosen stand sie nachdenklich auf einem Balkon, zündete sich eine Zigarette an und führte ein Abendtelefonat – alles Szenen aus dem mysteriösen Filmprojekt. Interessant: In dem Film, dessen Handlung bisher streng geheim gehalten wird, spielt Charli sich selbst. Als Partner für das Projekt konnte sie die Produktionsfirma A24 gewinnen, die für innovative Filme bekannt ist.

Hinter den Kulissen erhält Charli musikalische Unterstützung von ihrem langjährigen Kollaborateur A. G. Cook, der den Soundtrack zu "The Moment" komponiert. Das Projekt reiht sich nahtlos in eine Erfolgsserie ein, die erst kürzlich bei den BRIT Awards gipfelte: Die Sängerin räumte in fünf Kategorien ab – darunter bestes Album und Künstler des Jahres – und sorgte mit ihrem gewagten Outfit auf dem roten Teppich für Aufsehen. Ihr preisgekröntes Album "Brat" ist bereits als kulturelles Phänomen gefeiert worden. Zu ihrem BRITs-Erfolg sagte Charli, dass sie sich lange als Außenseiterin in der Musikindustrie gefühlt habe, die nun endlich angekommen sei.

Der Wechsel ins Schauspielgeschäft kommt nicht überraschend und untermauert einmal mehr die Vielseitigkeit der Musikerin. Erst kürzlich hatte Charli ihren Wunsch geäußert, sich von der Musik zu verabschieden, zumindest vorübergehend, um sich neuen kreativen Herausforderungen zu widmen. Privates Glück findet sie abseits der Karriere bei ihrem Partner George Daniel (35), Schlagzeuger der Band The 1975. Die beiden führen eine stabile Beziehung und planen für den kommenden Sommer eine unkonventionelle Hochzeit. Fans dürfen also gespannt sein, wie sich die Sängerin künftig als Schauspielerin präsentieren wird.

Instagram / charli_xcx Charli XCX, Sängerin

MEGA Charli XCX und ihr Partner George Daniel, März 2022

