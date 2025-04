Charli XCX rockt die Coachella-Bühne mit Promi-Freunden

Die britische Sängerin Charli XCX (32) sorgte jetzt am Samstagabend beim Coachella-Festival für Begeisterung, als sie auf der Hauptbühne ihre Fans mit einigen Gastauftritten überraschte. Sie brachte Billie Eilish (23), Lorde (28) und Troye Sivan auf die Bühne, die gemeinsam mit ihr Songs ihres "Brat"-Albums performten. Billie sang ihren gemeinsamen Hit "Guess", Lorde trat bei "Girl, So Confusing" auf und Troye heizte die Menge mit "Talk Talk" an. Die elektrisierende Show lockte eine riesige Menge an, und viele Fans äußerten laut Just Jared in den sozialen Medien, dass Charli XCX den Headliner-Platz des Abends verdient hätte.

Doch Charli war nicht nur auf der Bühne ein Hingucker, sondern auch abseits davon zeigte sie sich in bester Festival-Laune. Bei einer Party in Palm Springs feierte sie in einem Spitzen-Crop-Top, kombiniert mit einem langen Rock und schwarzen Boots, und mischte sich unter prominente Gäste wie Julia Fox (35). Die gesamte Festivalatmosphäre schien von Stars und viralen Momenten geprägt – so tanzten Models wie Alex Consani zur "Apple"-Choreografie während Charlis Performance, und sogar Hollywood-Größe Timothée Chalamet (29) wurde laut DailyMail im Publikum gesichtet. Ihre Performance wurde von den Fans als "ikonisch" bezeichnet, und Charli selbst verabschiedete sich mit einer kryptischen Botschaft von ihrem sogenannten "Brat Summer".

Charli XCX, die mit ihrem bürgerlichen Namen Charlotte Emma Aitchison heißt, ist seit Jahren bekannt für ihre ausgefallenen Shows und ihre Fähigkeit, das Publikum in ihren Bann zu ziehen. Ihre Freundschaft mit Stars wie Billie Eilish und Lorde ist offenbar von gegenseitigem musikalischem Respekt geprägt. Besonders die Zusammenarbeit mit Billie, einer der größten Künstlerinnen ihrer Generation, sorgte für Begeisterung. Ihr Auftritt beim Coachella-Festival unterstreicht einmal mehr: Charli XCX ist nicht nur experimentierfreudig, sondern zählt zu den spannendsten Persönlichkeiten der aktuellen Popmusik.

Getty Images Charli XCX und Julia Fox im April 2025 bei "The Overcompensating House" in Coachella, Kalifornien.

Getty Images Charli XCX im Februar 2024

