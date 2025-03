Sängerin Charli XCX verkündet Rückzug aus der Musikbranche

Charli XCX (32), mit bürgerlichem Namen Charlotte Emma Aitchison, überrascht ihre Fans mit einer traurigen Nachricht: Die Britin plant, sich aus der Musikbranche zurückzuziehen. Wie Charli im Interview mit The Sun verriet, denke sie schon länger darüber nach, ihren beruflichen Fokus zu verschieben. "Ich werde für eine Weile keine Musik machen, sondern schauspielern", erklärte sie. Als Grund für ihre Entscheidung führte sie unter anderem den hohen Erwartungsdruck an, der nach dem bahnbrechenden Erfolg ihres letzten Albums auf ihr laste. "Was auch immer ich als Nächstes tue, es wird damit verglichen werden", führte die in Cambridge geborene Sängerin aus.

Das Album "Brat", das im vergangenen Jahr erschien, markiert den bisherigen Höhepunkt von Charlis Karriere. Sie gewann dafür drei Grammys und begründete einen internationalen Hype, den Fans als "Brat Summer" bezeichneten. Doch auch in der Schauspielerei konnte die 32-Jährige bereits überzeugen: Bisher hat sie in sechs Filmen mitgewirkt und an der Seite von Stars wie Olivia Wilde (40) und Catherine Zeta-Jones (55) geglänzt. So ist der Wechsel ins Filmgeschäft für Charli weniger ein gewagter Sprung ins Ungewisse als eine verstärkte Zuwendung zu einer anderen Leidenschaft, die sie schon lange hegt.

Privat läuft es für Charli ebenfalls rund: Mit George Daniel (34), dem Schlagzeuger der Band The 1975, hat sie ihre große Liebe gefunden. Für ihre Hochzeit, die für Sommer 2025 angesetzt ist, planen die beiden laut The Sun eine Feier im nicht-traditionellen Stil, bei der das Beisammensein mit Familie und Freunden im Mittelpunkt stehen soll. Erwartete Gäste seien unter anderem Georges Bandkollegen sowie andere Künstler, darunter Troye Sivan und Robyn (45). Charli betonte, dass sie zwar eine entspannte Atmosphäre ohne formelle Zeremonie bevorzugen würden, sie aber dennoch nicht ganz auf den klassischen Brautlook verzichten wolle.

Getty Images Charli XCX im Februar 2024

MEGA Charli XCX und ihr Partner George Daniel, März 2022

