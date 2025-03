Fünf Auszeichnungen: Charli XCX räumt bei den BRIT Awards ab

Charli XCX (32) hat bei den BRIT Awards 2025 einen echten Triumphzug hingelegt. Die Sängerin wurde am Samstagabend in der Londoner O2-Arena gleich mit fünf Auszeichnungen geehrt, darunter in der prestigeträchtigen Kategorie "Album des Jahres" für ihre Platte "Brat". Weitere Trophäen erhielt sie als beste Künstlerin, beste Songwriterin, bester Dance Act und für den Song "Guess", den sie gemeinsam mit Billie Eilish (23) aufgenommen hatte. Mit ihrem Erfolg machte Charli XCX, deren bürgerlicher Name Charlotte Emma Aitchison lautet, die Preisverleihung zu ihrem Abend und setzte sich klar gegen große Konkurrenz durch.

Selbstverständlich durften sich auch weitere Stars über eine Auszeichnung freuen. So räumte unter anderem Newcomerin Chappell Roan (27) ab. Die "Good Luck, Babe!"-Interpretin wurde für den besten internationalen Song und als beste internationale Künstlerin ausgezeichnet. Kollegin Sabrina Carpenter (25) wurde mit dem Global Success Award ausgezeichnet und der Preis für den besten Rap- beziehungsweise Hip-Hop-Act ging an "Own It"-Interpret Stormzy (31). Die Trophäe für die beste Gruppe ging an die Band Ezra Collective. Fontaines D. C. wurde mit dem Preis für die beste internationale Gruppe ausgezeichnet.

Das Album "Brat", das im Sommer 2024 erschien, markiert den bisherigen Höhepunkt von Charlis Karriere. Über den Erfolg ihrer jüngsten Werke ist sie überaus dankbar – doch gehe damit auch ein gewisser Druck einher, dem sich die Sängerin nun entziehen möchte. "Ich werde für eine Weile keine Musik machen, sondern schauspielern", erklärte Charli zuletzt in einem Interview mit The Sun. Der Erwartungsdruck an sie sei nach dem bahnbrechenden Erfolg ihres letzten Albums zu hoch. "Was auch immer ich als Nächstes tue, es wird damit verglichen werden", betonte sie.

