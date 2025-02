Nikki Glaser erbeutet die Grammy-Unterwäsche von Charli XCX

Bei der diesjährigen Grammy-Verleihung in Los Angeles am Sonntag sorgte die Comedian Nikki Glaser (40) nicht nur mit ihrem Auftritt auf dem roten Teppich für Aufmerksamkeit, sondern auch mit einem kuriosen Andenken. Auf ihrem Instagram-Account zeigte sie stolz drei Paar Unterwäsche die sie nach der spektakulären Performance der Sängerin Charli XCX (32) mitgenommen hatte. Darunter befanden sich zwei Spitzenhöschen in Türkis und eine Boxershorts in Lavendel. Dazu kam noch ein abgerissenes Stück des Smokings von Sänger Benson Boone (22), das die Moderatorin der Golden Globes ebenfalls als Souvenir behielt.

Während Charli auf der Bühne mit ihrem eigenen Dessous-Look von Dior glänzte, regnete es bei ihrer Aufführung Hunderte Slips von der Decke. Über die Leinwand flimmerte derweil die Nachricht: "Alle ungetragenen Unterwäschestücke werden durch 'I Support the Girls' an Überlebende häuslicher Gewalt gespendet." Nikki, die den Abend in einem mintgrünen Kleid von Stella McCartney (53) samt funkelnder Kristall-Applikationen verbrachte, jubelte der Sängerin begeistert aus der Menge zu. Später veröffentlichte sie ein weiteres Foto, das den Glam-Look des Abends samt Extensions im Chaos des Hotelzimmers zeigte – inklusive Sushi-Dinner nach der großen Gala.

Charli machte bei ihrem Auftritt wieder mit ihrem provokativen Stil von sich reden. Vintage-Dessous von Christian Dior, kombiniert mit einem Dior-Gürtel und einer passenden Jacke, unterstrichen einmal mehr ihren Ruf als Fashion-Ikone im Musikbusiness. Nikki ist international bekannt für ihren Humor und ihre bodenständige Art und bewies mit ihrem schrulligen Sammelfieber für Grammy-Erinnerungen erneut ihren Sinn für Selbstironie.

Getty Images Sängerin Charli XCX bei den Grammys 2025

Getty Images Sänger Benson Boone legt bei den Grammy Awards 2025 in L.A. einen starken Auftritt hin.

