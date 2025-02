Details zur Hochzeit von Charli XCX und ihrem George bekannt

Charli XCX (32), bürgerlich Charlotte Emma Aitchison, und ihr Verlobter George Daniel (34), bekannt als Schlagzeuger der Band The 1975, stehen kurz vor ihrem großen Tag. Die Musikerin plant laut Insidern eine Zeremonie, die alles andere als traditionell sein wird. Zu den geladenen Gästen zählen unter anderem Georges Bandkollege Matty Healy (35) und Popstar Troye Sivan. "Der Hauptgedanke ist, alle Menschen, die sie lieben, zusammenzubringen", berichtete ein Informant gegenüber The Sun und fügte hinzu: "Charli und George lieben Italien und es hat einen besonderen Platz in ihren Herzen, sodass sie beschlossen haben, dort zu heiraten."

Die beiden Musiker sollen sich 2021 bei der Arbeit an dem Song "Spinning" kennengelernt haben, ihre Beziehung wurde jedoch erst im März 2022 öffentlich bekannt. Seitdem teilten sie immer wieder Einblicke in ihre Liebe, wie unter anderem bei der Verkündung ihrer Verlobung auf Instagram. Dort zeigte die "Boom Clap"-Sängerin ihren funkelnden Diamantring und schrieb: "Charli XCX und George ein Leben lang!" Laut Insidern sei das zukünftige Ehepaar nicht besonders formell eingestellt und plane vor allem eine große Party, bei der Freunde und Familie im Mittelpunkt stehen. "Wir wollen einfach für immer zusammen sein und eine tolle Feier mit unseren Liebsten haben", erklärte Charli dazu in einem früheren Interview.

Abseits ihrer Hochzeitsplanung genießt Charli aktuell großen beruflichen Erfolg. Mit ihrem Album "Brat" hat sie im vergangenen Jahr mehrfach die Charts erobert und bei den diesjährigen Grammy Awards zwei Preise gewonnen. Doch abseits der Bühne bleibt ihre Beziehung zu George im Fokus. Charli verriet in Interviews immer wieder, wie sehr auch Georges Arbeitsweise sie als Künstlerin beeinflusst habe. Zudem schwärmte sie kürzlich, wie Mirror berichtet: "Ich bin so verliebt und wünschte, ich wäre schon verheiratet." Fans dürfen gespannt sein, wie die Traumhochzeit des kreativen Paares schließlich aussehen wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Charli XCX bei den Grammy Awards, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Charli XCX, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige