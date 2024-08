Unbekannt? "Are You The One?"-Star Emmy Russ ist das egal

Emmy Russ (25) teilt aus! Aktuell ist die Blondine bei der Kuppel-Show Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen. Von Beginn an zeigte sich die Influencerin sehr selbstbewusst und war überzeugt davon, dass ihr Name allen anderen Teilnehmern ein Begriff ist. Als dem nicht so war, reagierte sie überaus empört. Jetzt hat Promiflash bei Emmy mal nachgehakt, wie sie mit den Szenen umgeht. "Es ist mir egal, dass mich einige Mitstreiter angeblich nicht gekannt haben sollen", betont das OnlyFans-Model und fügt hinzu: "Ich glaube ihnen das sowieso nicht. Sie wollten sich nur wichtigmachen. Jeder Mensch, erst recht aus dem Reality-[TV], kennt mich sehr wohl."

Emmy nimmt kein Blatt vor den Mund und macht klar, was sie von den TV-Kollegen, die sie angeblich nicht erkannt haben, hält. "Diese Menschen sind mir egal, man kennt mich in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Spanien und Amerika aus dem Fernsehen dementsprechend. Was interessiert es mich, dass irgendwelche Leute, die kein Schwein kennt, mich angeblich nicht kennen", wettert sie im Gespräch mit Promiflash.

Bereits in der Show zweifelte Emmy auch bei Gegenwind nicht an ihrem Promistatus. Dass Sophia Thomalla (34) behauptete, dass Tara Tabitha (31) einer der größten Promis unter den diesjährigen Teilnehmern sei, konnte die 25-Jährige natürlich nicht so stehen lassen und erklärte ihre Sicht der Dinge: "Tara hat zwar viel in Österreich gemacht, aber wir sind hier im deutschen Reality-TV. Also: Ich bin hier der größte Star!"

