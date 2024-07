Peinlich? "Are You The One?"-Stars kennen Emmy Russ nicht!

Damit hat Emmy Russ (25) wohl nicht so ganz gerechnet! In der aktuellen Are You The One – Reality Stars in Love-Staffel ist für die Reality-TV-Darstellerin eine Sache glasklar: Sie ist die Bekannteste von allen. "Auch wenn mich alle eh schon kennen, ich bin Emmy Russ. Ich weiß, ich bin die Schönste, ich bin die Jüngste. Für mich gibt es keine Konkurrenz. Ich weiß, die Männer werden voll auf mich abfahren." Schon bei der Begrüßung kommt dann aber die ernüchternde Wahrheit: Nicht jeder weiß, wer die Blondine ist – wie beispielsweise Antonino De Niro und Alexander Runow (28). "Du kennst mich nicht? Tu nicht so!", schimpft die Influencerin empört und sieht sichtlich schockiert aus.

Auch im weiteren Verlauf des ersten Aufeinandertreffens betont Emmy immer wieder, dass sie es nicht glauben kann, dass sie bei weitem die berühmteste Person in dem Format sein soll. "No-Names mal wieder. Ich verstehe schon. Gar kein Bock", murmelt sie amüsiert und fängt an, über die eintreffenden Kandidaten zu lästern. Das Verhalten der Medienpersönlichkeit kommt nicht bei jedem gut an – sie rülpst vermehrt ungehemmt und stichelt weiter. Sogar Sophia Thomalla (34) kann Emmy nicht von ihrem hohen Ross stoßen. Die Moderatorin behauptet, dass Tara Tabitha (31) ein größeres Reality-TV-Register vorweisen kann als Emmy – die ist aber anderer Meinung. "Tara hat zwar viel in Österreich gemacht, aber wir sind hier im deutschen Reality-TV. Also: Ich bin hier der größte Star!", kichert sie.

Dass Emmy kein Blatt vor den Mund nimmt und sie sich nicht immer Freunde macht, zeigte die Beauty bereits in einer anderen Show. Im vergangenen Jahr nahm die 25-Jährige an Das große Promi-Büßen teil. Dort eckte sie direkt an. Während ihres Einzugs kündigte sich die gebürtige Hamburgerin selbstbewusst mit den Worten an: "Das Beste kommt zum Schluss!" Daraufhin wetterte unter anderem Yvonne Woelke (44) gegen ihre Mitstreiterin: "Ich mag solche Frauen nicht, die so einkommen: 'Ich bin die Prinzessin, Königin und alle müssen jetzt machen, was ich sage!'"

RTL Emmy Russ, Kandidatin bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Reality-TV-Star

Was haltet ihr von Emmys Verhalten beim Einzug? Total lustig. Ich finde, dass sie irgendwie recht hat... Echt daneben! Sie sollte lieber zurück auf den Boden der Tatsachen kommen...



