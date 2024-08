"Völlige Panik": Shawn Mendes traute sich nicht ins Studio

Shawn Mendes (25) gönnte sich in den letzten Monaten eine Auszeit von der Öffentlichkeit. Sein letztes Studioalbum hatte der Sänger Ende 2020 veröffentlicht und seine letzte Tour im Jahr 2022 kurzfristig abgesagt. Doch offensichtlich gab es einen guten Grund für seine Abwesenheit – der "Stitches"-Interpret hatte mit seiner mentalen Gesundheit zu kämpfen. Auf Instagram gesteht er nun, wie sehr er mit seiner eigenen Identität als Musiker und dem ständigen Erfolgsdruck gerungen hat. "Vor zwei Jahren hatte ich das Gefühl, dass ich absolut keine Ahnung hatte, wer ich war. Vor einem Jahr konnte ich kein Studio betreten, ohne in völlige Panik zu verfallen", gibt er preis. Doch diese schwere Phase scheint nun überwunden zu sein: "Jetzt hier zu sein, mit zwölf wunderschönen, fertigen Songs, fühlt sich wie ein Geschenk an."

Dafür möchte er seiner Familie und seinen Freunden besonderen Dank aussprechen. "Das Leben kann brutal sein, aber wenn man eine kleine Gruppe von Menschen hat, denen man zutiefst vertraut und die einen da durch begleiten, macht es das viel besser", betont Shawn und richtet sich direkt an seine Liebsten: "Ich habe keine Ahnung, wie ich die letzten Jahre überstanden hätte, geschweige denn ein Album ohne euch gemacht hätte." Dass er seine Fans nun endlich mit neuer Musik beglücken kann, freue ihn wahnsinnig.

Im Sommer 2022 hatte er seine Tour durch die USA zunächst um drei Wochen verschoben. Doch kurz darauf meldete er sich zurück und sagte die Termine endgültig ab – und zusätzlich auch die geplanten Shows in Europa. "Nach Gesprächen mit meinem Team und Gesundheitsexperten muss ich mir eine Auszeit nehmen, um zu heilen und mich in erster Linie um mich selbst und meine mentale Gesundheit zu kümmern", erklärte er damals in einem emotionalen Posting im Netz.

Getty Images Shawn Mendes bei der Paris Fashion Week im März 2024

Getty Images Shawn Mendes, 2022

