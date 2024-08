Das sind alle Infos zu Emely Hüffer und Kevin Njies Trennung

Emely Hüffer (28) und Kevin Njie (28) lernten sich bei Too Hot To Handle: Germany kennen und lieben. Nach der Datingshow bekamen sie einen gemeinsamen Sohn namens Ocean – doch ihre Liebe zerbrach. Nach längerer Spekulation bestätigt die Blondine in ihrem neuen Podcast "Hot Soul": "Ich dachte mir, ich reiße einfach mal das Pflaster ab. Kev und ich sind getrennt. Ich bekomme so Gänsehaut, wenn ich das sage. [...] Ich weiß, es gab viele Fragen, aber ich war noch überhaupt nicht bereit, diese Realität in meinen Kopf reinzulassen." Alle Infos dazu gibt es im Promiflash-Video.



