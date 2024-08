"Eine Göttin": So sexy feiert Rihanna Karneval auf Barbados

Diese Party lässt sich Rihanna (36) nicht entgehen. In ihrer Heimat Barbados ist der Karneval, genannt Crop Over Festival, ein Riesenspektakel. Wie Fotos, die People vorliegen, zeigen, ist die "Diamonds"-Sängerin dieses Jahr auch mit von der Partie. Zum Straßenfest erscheint der Popstar in einem transparenten Bodysuit, der mit braunen und goldenen Edelsteinen besetzt ist, sowie einer glitzernden Krone aus denselben Klunkern. Dazu kombiniert die Barbadierin High Heels und ragt damit über die meisten anderen Besucher hinaus. Der ausgefallene Look wird außerdem von langen bunten Federn unterstrichen, die die Musikerin wie Flügel trägt.

Rihannas Fans sind ihre ausgefallenen Outfits gewohnt, doch der Look beim diesjährigen Karneval bringt sie trotzdem zum Staunen. "Sie sieht aus wie eine Göttin! Was für ein schöner Anblick!", schwärmt ein User auf X. Besonders die Figur der zweifachen Mama beeindruckt ihre Unterstützer, von denen einer schreibt: "Wie sie sich nach der Schwangerschaft wieder in Form gebracht hat, ist unglaublich."

Mit ihren Kurven macht Rihanna ihre Fans verrückt. Für die 36-Jährige ist klar, dass sie nicht hungern muss, um toll auszusehen. In einem Video auf Instagram zeigte sie sich vor ein paar Wochen in einem freizügigen Outfit und erklärte, dass sie ihre sportlichen Vorsätze erst einmal auf Eis gelegt habe. "Da ich mein Sixpack offensichtlich nicht vor dem nächsten Sommer erreichen werde, habe ich mein Sommerziel auf passende Schuhe zu meiner Unterhose geändert!", scherzte die Unternehmerin in dem Clip und präsentierte ihre schwarzen Schuhe und ihren farblich passenden Tanga.

Rihanna mit ihrem Sohn auf dem Arm

Rihanna, Musikerin

