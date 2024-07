Kein Sixpack! Das ist Rihannas skurriles Ziel für den Sommer

Rihanna (36) hat den vermeintlich perfekten Sommer-Body abgeschrieben! Die Sängerin überraschte ihre Fans auf Instagram mit einem Video, das eine klare Botschaft vermittelt. In dem Clip posiert die "Diamonds"-Interpretin in einem karierten Faltenrock, über dem sie ein weit aufgeknöpftes blaues Hemd trägt. Unter diesem blitzt ein schwarzer BH hervor. Passend dazu trägt sie schwarze Sneaker und einen Tanga in derselben Farbe. Kurzerhand hüpft die zweifache Mutter hoch und präsentiert ihren Po. Zu dem Video schreibt sie: "Da ich mein Sixpack offensichtlich nicht vor dem nächsten Sommer erreichen werde, habe ich mein Sommerziel auf passende Schuhe zu meiner Unterhose geändert!"

Riris Fans feiern ihren Humor! "Ich werde meinen Sixpack diesen Sommer nicht erreichen. Riri sagt, das ist ok", "Diese Energie" und "Ein Sommerziel, das ich tatsächlich erreichen kann", lauten beispielsweise nur drei von vielen weiteren Kommentaren. Diverse Nutzer der Social-Media-Plattform lassen Rihanna in Form von Flammen-Emojis und Herz-Augen-Emojis wissen, wie begeistert sie von dem kurzen, frechen Clip der "Umbrella"-Interpretin sind.

Dass Rihannas Outfitwahl nicht ganz uneigennützig ist, sollte dem einen oder anderen aufmerksamen Fan sofort aufgefallen sein. Denn der Superstar trägt natürlich Unterwäsche ihrer eigenen Kollektion. Und auch die Schuhe stammen aus einer Kooperation. Dass die Musikerin modisch wandelbar ist, stellt sie bei der Met Gala regelmäßig unter Beweis. Bei dem Fashionevent im Jahr 2015 zeigte sich Riri beispielsweise in einem Traum aus Gelb. Der gigantische gelbgoldene Mantel war mit aufwendigen Verzierungen versehen. Zudem umrandete eine plüschige Bordüre das imposante Kleidungsstück, womit die 36-Jährige für einen wahren Hingucker sorgte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna, Gesangstalent

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna bei der Met Gala 2015

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Rihannas Sommerziel? Supercool! Ich finde ihren Humor spitze. Na ja, das ist eher nicht so mein Geschmack... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de