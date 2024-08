Gerüchte verdichten sich: Steht Oasis kurz vor dem Comeback?

Wird es in diesem Jahr wirklich ein Comeback von Oasis geben? Die Gerüchte scheinen sich aktuell zumindest immer mehr zu verdichten. Am vergangenen Montag ging ein Reddit-Beitrag viral, in dem ein Fan von einer geplanten Reunion im Wembley-Stadion berichtete. "Anscheinend wird es in den nächsten Wochen eine Ankündigung geben, dass Oasis sich für einen Auftritt im Wembley-Stadion neu formieren werden. Die Person, die mir das erzählt hat, arbeitet in der Musikindustrie an der Seite einer sehr bekannten aktuellen Band. Er hat keinen Grund zu lügen. Und nein, ich habe mir das nicht ausgedacht", hieß es in dem Post.

Bereits im vergangenen Jahr verriet ein Insider gegenüber The Sun, dass Liam Gallagher (51) für 2024 plant, die Oasis-Songs live zu performen. Anlässlich des 30. Geburtstages ihres erfolgreichen Albums "Definitely Maybe" wollte der Musiker auf große Tournee gehen. "Liam ist überzeugt, dass er die Magie des ersten Oasis-Albums wiederherstellen kann", berichtete die Quelle. Ob sein Bruder Noel Gallagher (57) beim Comeback mit dabei sein wird, war damals noch nicht bekannt.

Im Oktober 1991 gründeten Liam und Noel die Band Oasis. Mit Hits wie "Wonderwall" oder "Don't Look Back in Anger" wurde die Gruppe weltweit berühmt. Vor einigen Jahren kam es jedoch zum Streit zwischen den Brüdern. Im August 2009 gab Noel seinen Ausstieg bekannt. Seitdem machen die beiden getrennt voneinander Musik.

