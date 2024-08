Gordon Ramsay verbringt Badetag mit seinen kleinsten Söhnen

Gordon Ramsay (57) ist ein echter Familienmensch. Wenn er den Kandidaten bei "Hell’s Kitchen" nicht gerade die Leviten liest, verbringt der Fernsehkoch am liebsten Zeit mit seinen Kindern. Auf Instagram postet der Brite nun einen niedlichen Schnappschuss mit seinen Jüngsten. Fröhlich lacht der stolze Papa in die Kamera und hält dabei Oscar (5) und Jesse James auf dem Schoß. Die zwei Kleinen tragen auf dem Foto Badehosen und Schwimmshirts und auch der Gastronom präsentiert sich in einem sportlichen Outfit. Dazu schreibt der Blondschopf: "Wir sind alle bereit fürs Schwimmen!"

Doch auch für seine großen Sprösslinge nimmt sich Gordon Zeit. Töchterchen Tilly feierte im Juli ihren Uniabschluss. Im Netz teilte der sechsfache Vater danach ein süßes Familienfoto. "Sie hat es geschafft! Ich kann gar nicht genug betonen, wie stolz wir auf dich sind", schwärmte er und fügte hinzu: "Zu sehen, dass du heute deinen Abschluss in Psychologie gemacht hast, macht mich zum glücklichsten Vater der Welt. Herzlichen Glückwunsch, Liebling!"

Der TV-Star kann sich glücklich schätzen, dass er inzwischen wieder fit genug ist, um mit seinen Söhnchen schwimmen zu gehen. Vor knapp zwei Monaten stürzte der Chefkoch von seinem Fahrrad. "Mir geht es gut, ich habe keine Knochenbrüche oder sonstige schwere Verletzungen erlitten", teilte der 57-Jährige auf Social Media mit. Seine Prellungen musste er dennoch mehrere Wochen auskurieren. Gordon nutzte die Gelegenheit, um seine Fans an die Wichtigkeit von Helmen zu erinnern, ohne diesen Schutz wäre sein Unfall sehr viel schlimmer ausgegangen.

Instagram / gordongram Gordon Ramsay und Tana Ramsay bei der Abschlussfeier ihrer Tochter Tilly

Instagram / gordongram Gordon Ramsays Prellung

