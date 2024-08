Millie Bobby Brown und Jakes Hochzeit überraschte Familie

Bei Millie Bobby Brown (20) und Jake Bongiovi (22) ging alles sehr schnell. Die Stranger Things-Darstellerin und der Sohn von Jon Bon Jovi (62) wurden ein Paar, als sie beide noch Teenager waren. Zwei Jahre später heirateten die zwei Turteltauben schon und sorgten bei der Familie des Models damit für Wirbel. Im BILD-Interview erinnert sich Bruder Jesse Bongiovi (29): "Es kam alles plötzlich." Vor allem das Timing hätte besser sein können. "Mein kleiner Bruder sagte meiner Frau und mir, dass er heiraten wolle. Und wir dachten nur: Wow, wir heiraten doch auch! Wir brauchen bitte mindestens ein paar Wochen Abstand zwischen unseren Hochzeiten", erklärt der Unternehmer.

Am Ende lagen rund zwei Wochen Abstand zwischen der Trauung von Jesse und seiner Frau, die auch Jesse heißt, und der seines Bruders. "Es war ein verrückter Sommer voller Feiern. Es war großartig", schwärmt der 29-Jährige gegenüber der Zeitung. Auch der Schwiegervater der Schauspielerin genoss den großen Tag der beiden. Zu Gast bei "The One Show" plauderte er aus: "Sie sind großartig, sie sind absolut fantastisch, es war eine sehr kleine Familienhochzeit und die Braut sah umwerfend aus und Jake ist so glücklich, wie er nur sein kann."

Eine Hochzeit scheint für den Hollywoodstar und das Male-Model allerdings nicht genug zu sein. Eine Quelle packte im Gespräch mit The Sun aus, dass eine zweite Trauung für September geplant sei. "Millie und Jake wollten beim ersten Mal eine sehr ruhige Hochzeit – etwas Bedeutungsvolles und total Romantisches, bei dem nur ihre Familie dabei ist. Aber für ihre zweite Hochzeit gehen sie aufs Ganze. Sie wird riesig sein", verriet der Insider.

Anzeige Anzeige

Instagram / jesse_bongiovi Jesse Bongiovi und seine Frau Jesse

Anzeige Anzeige

Instagram / jakebongiovi Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr euch an Jesses Stelle für Millie und Jake gefreut? Ja. Je mehr Feiern, desto besser! Nee. Ich wäre genervt, dass meine Hochzeit davon überschattet worden wäre... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de