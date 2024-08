Nach Geburt von Alea: Sarah Harrison meldet sich erstmals

Am Montag gab Sarah Harrison (33) bekannt, dass sie zum dritten Mal Mama geworden ist. Nun meldet sich die Influencerin erstmals seit der Geburt persönlich bei ihren Fans zu Wort – und kommt dabei kaum aus dem Schwärmen heraus. "Es ist einfach das Faszinierendste, was es auf der Welt gibt", erklärt sie in ihrer Instagram-Story begeistert und fügt hinzu: "Wenn man sie sich jetzt so anschaut, denkt man sich schon wieder:' Wie hat die in meinen Bauch gepasst?'" Die Geburt scheint der Netz-Star gut überstanden zu haben. "Wir schweben so auf Wolke sieben. Ich ruhe mich natürlich ganz viel aus. Mir geht es aber schon gut", updatet Sarah ihre Follower.

Bereits im Mai hatte Sarah erklärt, dass ihre dritte Tochter Alea per Kaiserschnitt zur Welt kommen soll – so wie ihre beiden anderen Kinder Mia Rose (6) und Kyla (4) auch schon. "Und auch jetzt beim Dritten wäre es ein Risiko, normal zu entbinden, wegen der Narben, des Drucks – deswegen entscheide ich mich wieder für einen Kaiserschnitt", hatte sie damals in ihrer Story geschildert. Kurz vor dem geplanten Kaiserschnitt meldete sich Sarah gestern noch mal bei ihren Fans. "Heute ist der finale Tag. Wir fahren jetzt ins Krankenhaus", schrieb sie zu einem Clip, in dem sie und ihr Ehemann Dominic Harrison (33) im Auto sitzen.

Sarah und Dominic sind bereits seit vielen Jahren ein Paar. 2017 waren die beiden erstmals Eltern geworden: Ihre kleine Tochter Mia Rose hatte das Licht der Welt erblickt. Noch im selben Jahr hatten sich Sarah und Dominic standesamtlich das Jawort gegeben. Ihre zweite Tochter Kyla war 2020 auf die Welt gekommen. Im vergangenen Februar hatte Sarah schließlich bekannt gegeben, dass sie zum dritten Mal schwanger ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison mit ihren Töchtern Mia Rose und Kyla

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Sarah bald noch mehr Details bezüglich der Geburt preisgibt? Ja, das wird sie bestimmt bald machen. Nein, das glaube ich nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de