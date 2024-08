Nick Cannon genießt Abendessen mit fünf seiner zwölf Kinder

Nick Cannon (43) ist stolzer Papa von zwölf Kindern. Aktuelle Paparazzi-Aufnahmen zeigen den Moderator dabei, wie er mit fünf seiner Sprösslinge ein Restaurant in Malibu verlässt. Die Schnappschüsse zeigen den Komiker mit den Zwillingen Moroccan (13) und Monroe (13), die er im Jahr 2011 mit seiner Ex-Partnerin Mariah Carey (55) bekam. Ebenfalls mit von der Partie sind seine drei Kinder von Model und Tänzerin Brittany Bell (36): Sohn Golden läuft neben Nick her, während dieser seine Tochter Powerful an der Hand hält und Söhnchen Rise Messiah mit seinem anderen Arm bei sich trägt.

Bis auf die kleine Powerful, die ein rosafarbenes geblümtes Kleid und Sandalen trägt, ist die Patchworkfamilie eher lässig gekleidet. Nick trägt einen roten Hoodie, dessen Kapuze er über seiner Mütze auf den Kopf gezogen hat. Diesen kombiniert er zu einer schwarzen Hose und Sneakern. Der Rest der Rasselbande tut es ihrem Papa gleich und zeigt sich auf dem Rückweg zum Auto in lockerer Alltagskleidung.

Nicks Kinder entstammen seinen Beziehungen mit sechs verschiedenen Frauen. Neben Mariah und Brittany ist Abby De La Rosa die Mutter von drei weiteren Kindern des Schauspielers. Mit ihr durfte er neben den Zwillingen Zion Mixolydian und Zillion Heir auch seine Tochter Beautiful Zeppelin auf der Welt begrüßen. Mit Bre Tiesi hat er ein weiteres Kind. Im September 2022 wurde er gemeinsam mit Lanisha Cole Vater eines weiteren Babys. Er ist außerdem Vater von zwei Kindern mit Alyssa Scott. Ihr Sohn Zen verstarb im Dezember 2021 im Alter von fünf Monaten. Tochter Halo Marie wurde im Dezember 2022 geboren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mariah Carey und Nick Cannon mit ihren Zwillingen, 2018

Anzeige Anzeige

Instagram / nickcannon Nick Cannon mit seinen Zwillingen Zillion und Zion

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Nick seine Rolle als Patchwork-Papa so ernst nimmt? Ich finde es toll, dass er Zeit mit seinen Kindern verbringt. Ich denke, das sollte selbstverständlich sein. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de