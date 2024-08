Prophezeit Elena Miras Dschungel-Drama mit Danni Büchner?

Ist da Krieg etwa vorprogrammiert? In wenigen Tagen flimmert endlich die Jubiläumsshow vom Dschungelcamp über die Bildschirme. Dort werden zahlreiche ehemalige Camper ein weiteres Mal um die Krone buhlen – unter anderem Elena Miras (32). Auf einen ehemaligen Mitcamper hatte der Realitystar im Vorhinein aber gar keine Lust. "Am wenigsten freue ich mich auf die Kandidaten, wenn es stimmen sollte, dass meine beste Freundin mit dabei ist. Danni Büchner (46)", äußert sich Elena in einem Clip auf Instagram. Mittlerweile ist die besondere Ausgabe aber bereits abgedreht – zuvor wussten die Kandidaten nicht sicher, auf wen sie in Südafrika treffen werden.

Die Mallorca-Auswanderin ist aber wohl nicht die Einzige, die Elena möglicherweise im Camp an ihre Grenzen treibt. "Am meisten Angst habe ich vor der Höhe, wenn da was kommen sollte. Und so ein bisschen Ekel natürlich immer noch vor den Insekten", verrät die gebürtige Schweizerin zudem in dem Reel.

Doch auch Danni durfte im Vorhinein einige Worte auf Instagram sagen – offenbar ist die Goodbye Deutschland-Bekanntheit auch gar nicht mehr so sehr auf Krawall aus wie bei ihrer vorherigen Teilnahme am Dschungelcamp! "Seit 2020 hat sich einiges verändert. Nicht nur mein Aussehen, sondern auch mein Mindset. Ich war damals eine wirklich sehr negativ eingestellte, traurige Frau. [...] Aber heute bin ich sehr happy und sehr glücklich und sehr entspannt. Meine Zündschnur ist etwas länger geworden", plaudert sie aus.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Elena Miras, Teilnehmerin von "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"

Anzeige Anzeige

ActionPress Daniela Büchner, TV-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass es zwischen den beiden knallt? Ja, auf jeden Fall! Nein, sie reißen sich dieses Mal zusammen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de