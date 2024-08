Rumer Willis teilt intime Still-Momente mit ihrer Tochter

Rumer Willis (35) gibt ihren Followern sehr private Einblicke in intime Momente mit ihrer Tochter Lou! Auf Instagram teilt die Schauspielerin einen Beitrag mit mehreren Schnappschüssen, die sie beim Stillen ihrer Kleinen zeigen. Dabei wirkt die Tochter von Bruce Willis (69) tiefenentspannt, während auf einer Aufnahme ihre Mutter Demi Moore (61) an ihrer Seite ist – oder auch mal ihre Katze. Passend zur Weltstillwoche schreibt sie: "Ich bin so dankbar für unsere unglaubliche Reise. Stillen war eine der fröhlichsten und verbindendsten Erfahrungen meines Lebens mit Lou. Ich weiß noch nicht, wann wir mit dem Stillen aufhören, aber gemeinsam werden wir den richtigen Zeitpunkt herausfinden."

Der Post in den sozialen Medien kommt supergut bei den Fans von Rumer an. In den Kommentaren schwärmen ihre Follower ohne Ende. Eine von ihnen schreibt: "Die schönste Verbindung zwischen einer Mutter und ihrem Baby! Schön, dich so zu sehen." Doch es gibt auch Kritik daran, dass die 35-Jährige so intime Bilder veröffentlicht. "Ist das nötig?", fragt sich ein Nutzer unter ihrem Beitrag. "Nicht das schon wieder" oder "Rumer, ich freue mich so für dich, aber wir müssen das alles nicht sehen", sind nur einige weitere Kommentare von den Usern.

Dass Rumer ihre kleine Tochter überallhin mitnimmt, teilt sie immer wieder auf Instagram. Zuletzt zeigte sie hinreißende Einblicke in einen Tag am Set ihres aktuellen Films "Broken Trail", bei dem die Schauspielerin tatkräftige Unterstützung von ihrer Lou bekam. "Man merkt, dass sie eine Willis ist, denn als sie Mama am Set besuchte und ich blutüberströmt war, hat sie nicht mit der Wimper gezuckt. Sie hat einfach ihre Arme ausgestreckt, mich fest umarmt und mir einen dicken Schmatzer verpasst", kommentierte sie ihren niedlichen Schnappschuss.

Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit Töchterchen Louetta

Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihrer Tochter Louetta Isley Thomas Willis

