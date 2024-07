Rumer Willis kuschelt mit Töchterchen Louetta am Filmset!

Rumer Willis (35) arbeitet momentan an dem neuen Streifen "Broken Trail". Während der strapaziösen Dreharbeiten freut sich die Schauspielerin über einen ganz besonderen Besuch. Wie sie ihren Fans in einem Instagram-Post mitteilt, besichtigte ihre Tochter Louetta Willis das Set. Auf einem Schnappschuss hat die Gewinnerin von Dancing with the Stars ihren Sprössling auf dem Arm und gibt ihr liebevoll einen Kuss. Dabei trägt der Hollywoodstar ein Western-Outfit und hat geschminkte Wunden im Gesicht. Dass ihr Nachwuchs davon gar nicht abgeschreckt war, wundert Rumer nicht.

"Man merkt, dass sie eine Willis ist, denn als sie Mama am Set besuchte und ich blutüberströmt war, hat sie nicht mit der Wimper gezuckt. Sie hat einfach ihre Arme ausgestreckt, mich fest umarmt und mir einen dicken Schmatzer verpasst", witzelt die Tochter von Actionstar Bruce Willis (69) unter ihrem Post. Rumer sei außerdem sehr dankbar, dass sie ganz problemlos während der Dreharbeiten Besuch empfangen durfte und sich ihre Co-Stars so rührend um die Kleine gekümmert hätten. Wie weitere Fotos zeigen, wurde der Einjährigen gleich eine ganze Tour vom Set geboten – inklusive eines Besuchs bei Pferden, die die Enkeltochter von Demi Moore (61) etwas skeptisch betrachtete.

Doch nicht nur Rumers "Broken Trail"-Kollegen vergöttern Louetta. Auch Opa Bruce genießt es, Zeit mit dem neuesten Mitglied der berühmten Familie zu verbringen. Seine Tochter war kürzlich beruflich an der amerikanischen Ostküste und stattete der Talkshow "Today" einen Besuch ab. Dabei schwärmte die 35-Jährige: "Er ist so gut. Ich habe ihn kurz vor meiner Reise nach New York gesehen – und Lou beginnt gerade ein wenig zu laufen. Es war so süß, wie sie zu ihm gelaufen ist."

Anzeige Anzeige

Instagram / rumerwillis Rumer Willis und ihre Tochter Louetta Isley Thomas Willis am Set von "Broken Trail"

Anzeige Anzeige

Instagram / rumerwillis Bruce Willis und Rumer Willis mit ihrer Tochter im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Rumer ihre Tochter Louetta mit zur Arbeit nimmt? Sehr schön. Louetta scheint viel Spaß gehabt zu haben! Ich finde das bei so einem brutalen Film unpassend. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de