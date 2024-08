So stolz ist Simone Biles' Mann Jonathan auf ihre Erfolge

Für Simone Biles (27) sind die Olympischen Sommerspiele 2024 vorbei. Den Olympia-Rekord von neun Goldmedaillen hat die Turnerin zwar knapp verpasst, begeisterte die Zuschauer in Paris allerdings mit ihren spektakulären Performances und konnte schließlich drei weitere Goldmedaillen und eine Silbermedaille mit nach Hause nehmen. Voller Glück teilt sie einen Schnappschuss mit ihren vier Medaillen auf Instagram und schreibt dazu: "Mehr als in meinen wildesten Träumen." Einer scheint ganz besonders stolz auf Simone zu sein: Ihr Partner Jonathan Owens (29). "Ich bin so stolz auf dich, Baby", schreibt der Footballspieler unter dem Beitrag.

Nicht nur auf der Social-Media-Plattform bringt Jonathan seine Freude über den Erfolg seiner Frau zum Ausdruck. "Ich glaube an ihre Fähigkeiten. Klar muss man die dann auch umsetzen, aber ich war zuversichtlich, dass sie es schaffen würde", sagt der NFL-Spieler nach Simones letztem Auftritt gegenüber People und fügt hinzu: "Wie die Welt gesehen hat, hat sie nicht enttäuscht." Für ihn sei die Anwesenheit bei dem Sport-Event eine "unglaubliche, einmalige Erfahrung" gewesen. Jonathan scheint förmlich vor Stolz zu platzen, als er betont: "Ich bin so dankbar, dass ich dabei sein konnte und miterleben durfte, wie sie weiter Geschichte schreibt. Ich bin einfach so stolz."

Bei diesen liebevollen Worten ist es kaum zu glauben, dass sich die beiden bis vor Kurzem noch mit einem Shitstorm auseinandersetzen mussten. Jonathan hatte in einer Podcast-Folge ein paar scherzhaft gemeinte Aussagen an die Olympionikin gerichtet, die für einige Hörer eine Grenze überschritten. Sie forderten Simone sogar dazu auf, sich von Jonathan zu trennen. "Ich gehe auf X und alle sagen: 'Lass dich von diesem Mann scheiden, er ist gemein'", erzählte Simone im Podcast "Call Her Daddy". Das konnte die 27-Jährige nicht auf sich sitzen lassen und appellierte an ihre Follower auf Instagram: "Ihr seid alle sehr respektlos gegenüber meiner Beziehung und meinem Mann. Also sage ich das nur ein einziges Mal: Verpisst euch!"

Getty Images Simone Biles bei den Olympischen Spielen in Paris 2024

Instagram / jowens Simone Biles und Jonathan Owens im Juli 2024

