TikTok-Star David Allens Tochter stirbt mit nur fünf Wochen

Der TikTok-Star David Allen wendet sich mit herzzerreißenden Nachrichten an seine Fans. Am Sonntag verkündet er, dass seine Tochter Lily nur fünf Wochen nach ihrer Geburt verstorben ist. Der Influencer, welcher seinen Anhängern unter dem Namen ToTouchAnEmu bekannt ist, teilt die tragische Neuigkeit persönlich auf seinem Instagram-Kanal. Er spricht über seinen Verlust in einem Video, in dem er zu Beginn noch davon schwärmt, dass seine Tochter Lily das "Coolste" sei, was er und seine Frau Jessica geschaffen haben. Dann folgt die Schocknachricht: "Sie war fünf Wochen alt, als sie vor einer Woche um Mitternacht verstarb." Über die Todesursache gibt er keine Auskunft.

Lily wurde am 21. Juni 2024 geboren und starb am 27. Juli, kaum einen Monat nachdem sie das Licht der Welt erblickte. Wie sehr die trauernden Eltern den Verlust ihres Nachwuchses bedauern, beschreibt David sehr offen: "Ich habe alle Tränen geweint, die ich nur weinen kann." Ihm fehlen die Worte, um seine Gefühle auszudrücken: "Ich wünsche das niemandem. Ich weiß nicht einmal wirklich, was ich sagen soll." Er ergänzt, dass er eine Woche wartete, um mit der Nachricht an die Öffentlichkeit zu gehen. Nach dem tragischen Vorfall äußert er noch einen persönlichen Wunsch für seine Fans: "Umarmt einfach eure Kleinen, drückte eure Kinder fest für mich."

In den sozialen Medien ist die Anteilnahme seiner Anhänger immens. So drücken zahlreiche Fans ihr Mitgefühl rührend aus. Neben einer Vielzahl von Beileidsbekundungen wird auch deutlich, wie nahe die traurigen Neuigkeiten seinen Anhängern persönlich gehen. So schreiben einige Follower "Es tut mir so leid für euch! Mein Herz wurde gerade eben gebrochen!" oder "Ich finde keine tröstenden Worte. Keine Eltern sollten das durchmachen!"

Instagram / totouchanemu TikTok-Star David Allen

Instagram / totouchanemu David Allen mit seiner Frau Jessica, Juni 2024

